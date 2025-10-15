Следователями проведен детальный осмотр места аварии на автодороге Бобруйск — Мозырь — Граница Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На 72-м км автодороги Р31 Бобруйск — Мозырь — Граница Украины продолжается проведение следственных действий с целью установления всех обстоятельств аварии. «Следователями проведен детальный осмотр места аварии и следственные эксперименты. Установлено, что маршрутное такси двигалось с превышением скорости. Микроавтобус оборудован ремнями безопасности, однако большинство пассажиров и водитель ими не воспользовались. У трактора работал проблесковый маяк желтого цвета, однако габаритные огни самого транспортного средства и прицепа находились в нерабочем состоянии», — сообщили в СК.

С целью повышения безопасности перевозок председателем Следственного комитета в адрес министра транспорта и коммуникаций и министра сельского хозяйства и продовольствия направлены информационные письма с указанием на необходимость незамедлительного проведения проверок маршрутных такси и сельскохозяйственной техники.