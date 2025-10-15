Местная жительница Софья Шах обратилась с инициативой и предложила благоустроить место захоронения семьи Пущиных в горпоселке Паричи. По словам обратившейся, Михаил Иванович Пущин был меценатом, он построил женское училище духовного ведомства. С 1860-х годов до Октябрьской революции 1917 года училище выпустило 1680 учителей начальных классов.

Губернатор поручил создать комиссию, поднять архивные данные для детализации имеющейся информации. Историю искажать нельзя, подчеркнул Иван Крупко. Поэтому для увековечения памяти тех или иных исторических деятелей важно разобраться во всех фактах и иметь досконально выверенные сведения.

