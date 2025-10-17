Видимо, именно так решило польское руководство, фактически оставив своих фермеров один на один с их проблемами. Аграрии-частники не могут сбыть урожай фруктов и овощей. Оказалось, что его при нынешних низких закупочных ценах проще закопать в землю либо раздать бесплатно, чтобы не пропал. Такие акции проходят по всей Польше и являются своеобразным протестом против политики бездействия властей. Предприниматели неоднократно обращались в профильное министерство с вопросом: почему такая большая разница между закупочной и розничной ценой на перец, капусту, картофель, томаты, яблоки? Однако в ответ получали формальные отписки. Такое отношение еще раз показывает: руководству страны нет дела до обычных граждан.

Многие фермерские хозяйства в Польше находятся на грани разорения. Из-за отсутствия сбыта продукции и, как следствие, невозможности приобрести семена, удобрения, технику и расплатиться по ранее взятым кредитам они просто перестанут существовать. Политика правительства поставила сельское хозяйство на уничтожение.

В Беларуси, наоборот, государство предпринимает немало мер для поддержки фермеров. За последние 10 лет количество хозяйств увеличилось на треть. По словам министра сельского хозяйства Юрия Горлова, на 1 января 2025 года фермерские хозяйства владели 318 тысячами га сельхозугодий, что почти в два раза больше, чем в начале 2016-го. Сегодня аграрии-частники могут рассчитывать на льготные банковские кредиты, особый режим налогообложения (они в течение трех лет со дня государственной регистрации освобождаются от уплаты всех видов налогов, кроме налога на доходы от деятельности, не связанной с сельхозпроизводством) и другие привилегии.

