День учителя – прекрасный повод, чтобы выразить глубокую признательность и благодарность учителям, наставникам, которые своим примером всегда учили быть добрыми справедливыми, культурными и образованными гражданами свой страны.

К учителям, педагогам дошкольного и дополнительного образования, ветеранам педагогического труда обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова:

– Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя. В этот день мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога.

Стратегической задачей современной школы является обучение и воспитание молодого поколения, того поколения, которое способно ответить на все вызовы современного времени. Ведь качественное образование сегодня – это залог процветания страны завтра.

А учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми.

В нашем районе много по-настоящему увлеченных своим делом учителей, чей талант и профессиональные успехи являются общепризнанными. В педагогических коллективах многолетний опыт учителей со стажем успешно сочетается с новыми идеями и креативностью их молодых коллег.

Уверена, что вы, уважаемые педагоги, достойно справитесь с возложенными на вас задачами и впредь будете поддерживать высокую планку образования района, готовить квалифицированных и востребованных специалистов, воспитывать сознательных, активных граждан, патриотов своей Родины, нравственно и физически здоровых людей. Только так мы сможем обеспечить процветание и благополучие страны и своего родного края.

Людмила Адамовна пожелала педагогам крепкого здоровья, удачи, талантливых учеников, конструктивных контактов с родителями, исполнения самых смелых замыслов, истинного удовлетворения от работы и вручила награды.

Почетной грамотой районного Совета депутатов за высокий профессионализм, творческую инициативу, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награждены: директор начальной школы г. Буда-Кошелево Татьяна Чечко, директор Неговской школы Наталья Дралова, заместитель директора по воспитательной работе гимназии г. Буда-Кошелево Оксана Гавриленко, воспитатель Бушевской школы Наталья Болдуева.

За высокий профессионализм, творческую инициативу, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Благодарность районного исполнительного комитета объявлена: методисту районного учебно-методического кабинета Валентине Гапеевой, директору Николаевской школы Дмитрию Ваве, заместителю директора по учебной работе гимназии г. Буда-Кошелево Елене Сытенковой, заместителю директора по учебно-методической работе Уваровичского центра детского творчества Ирине Коморовой, воспитателям дошкольного образования дошкольного центра развития ребенка г. Буда-Кошелево Елене Зайцевой и Светлане Алексиной.

Учитель – не просто профессия, это настоящее призвание! Дать ребенку знания, научить творчеству, культуре, уважению к истории и богатству нашего государства – очень важная задача.

Педагогов района поздравили начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова и председатель районной организации профсоюза работников образования и науки Елена Парфененко и продолжили церемонию награждения.

Почетной грамотой отдела образования райисполкома за плодотворный труд в системе образования, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награждены: учитель начальных классов Губичской школы Ирина Беленок, учитель-дефектолог начальной школы г. Буда-Кошелево Елена Гавриленко, учитель английского языка Уваровичской школы Анна Доличева, педагог дополнительного образования Уваровичского центра детского творчества Лилия Жарина, методист районного учебно-методического кабинета Татьяна Завадская, педагог дополнительного образования Уваровичского центра детского творчества Ирина Искрицкая, учитель русского языка и литературы Неговской школы Ольга Кравцова, приемный родитель Татьяна Кучерова, учитель начальных классов Глазовской школы Елена Лашковенко, учитель русского языка и литературы Глазовской школы Марина Минова, учитель начальных классов Чеботовичской школы Светлана Маклакова, заместитель директора по учебной работе Узовской школы Ирина Погарцева, учитель белорусского языка и литературы Бушевской школы Жанна Передня, приемный родитель Татьяна Прокопенко, социальный педагог социально-педагогического центра Инна Солонникова, учитель физической культуры и здоровья Уваровичской школы Андрей Федосов.

Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко также обратился к представителям педагогической отрасли района и вручил почетные грамоты за внимание и многолетний труд, высокое профессиональное мастерство по духовно-нравственному воспитанию и значительный вклад на благо духовного просвещения детей и молодежи воспитателю детского сада «Солнышко» (аг. Коммунар) Татьяне Талавира, учителю начальных классов Уваровичской школы Ольге Грицковой, помощнику воспитателя детского сада №3 г. Буда-Кошелево Елене Красуцкой.

Для поздравления и награждения на сцену был приглашен председатель районного общественного объединения «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский. Евгений Евгеньевич объявил благодарности общественной организации за активную гражданскую позицию, общественную деятельность и в связи с празднованием Дня учителя Оксане Гавриленко и Елене Сытенковой.

Яркие и искренние песенные и музыкальные номера дарили участники художественной самодеятельности Коммунаровского Дворца культуры.