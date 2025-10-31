Геомагнитная обстановка в конце осени прогнозируется с возмущениями магнитного поля нашей планеты и магнитными бурями низкого уровня.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН обратили внимание, что после спада геомагнитной активности, которая наблюдалась в конце лета, в течение двух месяцев осени наблюдался рост числа магнитных бурь. В сентябре было зафиксировано 5 геомагнитных штормов, в октябре – 4 магнитные бури. Последняя как раз пришлась на 30-31 октября.

В последний месяц осени, по прогнозам астрофизиков, Землю продолжит «штормить». Правда, опасных дней в ноябре обещают всего 6 из 30, а возмущения магнитосферы хотя и предполагаются, но умеренные.

Начало последнего месяца осени для нашей планеты ожидается спокойным – первые 6 дней ноября на карте наблюдений за «космической погодой» окрашены в зеленый цвет. По шкале магнитных бурь Кр-индекс в эти даты будет в пределах 2-3 баллов, что свидетельствует о спокойном магнитном поле.

Неблагоприятными днями в грядущем месяце названы 7, 16, 24 и 27 ноября, когда карта окрасится в оранжевые цвета. Это станет предупреждением о возможной опасности для метеозависимых людей, а волнения по Кр-индексу в эти даты будет в пределах 4 баллов.

Магнитная буря прогнозируется в конце месяца, причем геомагнитный шторм будет двухдневным. Потоки солнечного ветра могут столкнуться с земным полем 25 и 26 ноября. На протяжении двух дней магнитосфера будет возбужденной, а ее колебания достигнут 5-6 баллов по Кр-индексу. По мощности это средние изменения магнитного поля Земли, которые соответствуют магнитной буре уровня G1.

Однако прогноз астрофизиков на конец месяца еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому метеопатам рекомендуют следить за развитием ситуации с геомагнитными волнениями на нашей планете. Зная точные даты, метеозависимые люди не будут застигнуты врасплох внезапной головной болью, раздражительностью, слабостью и иными недугами.

