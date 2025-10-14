Главный хранитель фондов историко-культурного центра Инна Соловьева рассказала о том, с какими тяготами и лишениями приходилось сталкиваться белорусам, находившимся под польским угнетением с 1921 по 1939 год. Проинформировала она и о нынешних достижениях республики.

– Такие мероприятия очень важны для жителей района. Мы не должны забывать нашу историю и обязаны всегда оставаться едиными, чтобы не повторять ошибок, – сказала заместитель главного врача по медицинской части ЦРБ Мария Селеня.

Евгений Коновалов

Фото автора