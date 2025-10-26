«Именно вы – надежные, сплоченные, умеющие работать в самых сложных условиях – связываете города и села, обеспечиваете устойчивость экономики и удобство повседневной жизни тысяч жителей области».

От состояния дорог и надежности транспорта во многом зависит работа предприятий, безопасность людей, развитие регионов, подчеркнул губернатор:

«Особые слова признательности – ветеранам отрасли. Благодаря вашему опыту, настойчивости и преданности делу в области создан прочный фундамент дорожной службы, построены сотни километров трасс, мостов, транспортных развязок. Сегодня в ваших коллективах трудятся молодые специалисты, которые уверенно продолжают лучшие традиции старших поколений, осваивают современные технологии, внедряют новые решения».

Гомельщина официально