Этот день объединяет всех, кто связал свою жизнь с сохранением и приумножением культурного наследия Беларуси, кто своим трудом способствует развитию творческого потенциала общества и формированию духовных ценностей, говорится в поздравлении:

«Благодаря вашей ответственности и преданности делу сохраняется историческая память, продолжаются лучшие традиции и находят развитие современные культурные инициативы».

Особые слова признательности губернатор выразил ветеранам отрасли, чей многолетний труд заложил прочную основу для сегодняшних достижений.

