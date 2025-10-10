Следствием большинства пожаров, происходящих в домах и квартирах, является пресловутый человеческий фактор, а детская шалость с огнем часто становится одной из главных причин огненных трагедий. Часто такие пожары происходят из-за отсутствия у детей навыков осторожного обращения с огнем, недостаточного контроля за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев – неумения родителей организовать досуг своих чад.

В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу. А вот пожары, произошедшие по вине несовершеннолетних, наверное, можно назвать фактором родительской беспечности.

Несчастный случай произошел с 11-летним мальчиком 23 марта текущего года в д. Богушово Минского района. Подросток из Мозыря приехал в гости на каникулы к дедушке. Утром в воскресенье он вместе со своим другом из Минска, который прибыл на дачу с родителями, нашли в сарае металлическую трубку и решили устроить эксперимент. Дети заполнили предмет рыболовными грузиками и серой от спичек, после чего попытались поджечь. Устройство взорвалось в руке подростка, что привело к серьезным травмам. Он был экстренно госпитализирован. Его друг не пострадал.

28 марта 2025 года спасателям поступило сообщение о пожаре

в д. Земцы Шкловского района. Прибывшие на место подразделения МЧС обнаружили, что сарай уже охвачен открытым пламенем. Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было быстро ликвидировано. Причиной пожара стала шалость с огнем 10-летней племянницы хозяйки. Девочка взяла спички и подожгла солому в сарае, что и привело к возгоранию. К счастью, ребенок не пострадал. Огнем частично уничтожена кровля сарая, повреждены стены.

Случаи, когда в результате пожара погибают дети, не единичны. За прошедший период текущего года жертвами огня стали уже 4 ребенка. В прошлом году 10 детей разного возраста. Для сравнения: в 2023-м от огня погибли 9 детей, в 2022-м –14, 2021-м – 4, а в 2020-м – 1.

Для работников МЧС важна каждая спасенная жизнь, каждый человек, где особое место занимают дети.

Невзирая на разнообразие причин, приведших к гибели детей от пожаров, можно выделить самую главную – халатность и беспечность взрослых. Все они хорошо знают и понимают, что все опасные предметы, которые могут спровоцировать у ребенка интерес и привести к пожару, должны храниться в недоступном для детей месте. Но, как показывает практика, спички, зажигалки и другие источники открытого огня часто становятся игрушкой в руках ребят. Итог таких «забав» всегда предсказуем – гибель детей или целых семей.

Нечастный случай произошел 27 января 2025 года в аг. Бостынь Лунинецкого района Брестской области в доме, где проживала семья с тремя малолетними детьми 5, 3 и 1,5 лет. Уложив младшего ребенка спать, женщина вышла во двор заняться хозяйственными делами. В какой-то момент двое старших детей выбежали к ней и рассказали, что в доме пожар. Как стало известно, мальчишки решили поиграть: построили в комнате шалаш из покрывал и, взяв на кухне спички, стали их поджигать. Женщина попыталась войти в горящий дом, но не смогла. К сожалению, младшую девочку спасти не удалось.

Предотвратите детскую шалость с огнем:

— научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации; — научите детей не паниковать и не прятаться в случае пожара; — не доверяйте им следить за электроприборами, печами и газовой плитой; — прячьте от ребенка спички, зажигалки и др.; — не оставляйте малолетних детей без присмотра; — следите за тем, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от бесполезного времяпрепровождения; — помните: защитные устройства на штепсельные розетки снижают риск электротравмы в домах с малышами; — регулярно проверяйте бытовую технику на предмет повреждений; — объясните детям, что нельзя пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.

ЗАГОРЕЛСЯ СМАРТФОН

Дети с телефонами в руках – наша реальность. Но то, что такие привычные для нас вещи могут быть и очень опасными, – бесспорный факт.

Зарядное устройство – это приспособление, в котором есть генератор, постоянно потребляющий электричество. Хоть потребление и незначительное, но оно все-таки есть. Когда аксессуар находится в розетке, он нагревается, и от этого изнашиваются конденсаторы. При скачках напряжения зарядное устройство может загореться, что приведет к пожару. А еще его запрещено оставлять в розетке, если в доме есть маленькие дети или питомцы: провод «зарядки» может ударить их током.

28 апреля 2024 года произошел инцидент в частном доме

в г.п. Корма Гомельской области. Мать проснулась от криков 9-летней дочери, которая спала на втором этаже. Женщина поднялась наверх и обнаружила, что на кровати у 13-летнего сына тлеет матрас. Мать, разбудив мальчика, выбросила матрас на улицу и вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у ребенка ожоги левой кисти, туловища 1-2 степени и госпитализировали в больницу. Причина пожара – конструктивный недостаток мобильного телефона, который находился на зарядке.

Еще несколько рекомендаций для родителей:

— разговаривайте с детьми, интересуйтесь их делами и жизнью;

— будьте в курсе увлечений, интересов своих чад;

— вы должны знать, с кем дружит ваш ребенок, с кем общается, где проводит свободное время;

— приводите примеры, рассказывайте об опасностях, объясняйте и напоминайте о безопасности;

— не важно, сколько лет вашему ребенку, важно, что вы сделали для того, чтобы научить его безопасному поведению;

— если у вас ребенок дошкольного возраста, смотрите с ним мультфильмы по безопасности, читайте книги;

— проговаривайте правила безопасности, когда ведете детей в сад, приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со сказочными героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания;

— предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, разумно контролируйте его;

— детям старшего школьного возраста также нужно напоминать о безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность приводят к трагедиям;

— напоминайте детям правила безопасности перед началом каникул, особенно летних, так как количество травм именно в этот период возрастает.

Уважаемые родители, воспитывая ребенка и прививая ему необходимые навыки безопасного поведения в быту, прежде всего вы сами должны показывать достойный образец поведения. Помните об этом, берегите детей!

Буда-Кошелевский РОЧС