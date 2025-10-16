На встрече с коллективом ЦРБ начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский остановился на важности формирования у молодого поколения правильного представления о семейных ценностях.





Рассматривая безопасность граждан, особенно детского и пожилого населения, одиноко проживающих граждан как одного из составляющих системы семейных ценностей, глава областного управления МЧС обратил внимание на необходимость создания безопасных и комфортных условий для своих пожилых родителей, родственников, близких людей.

Сергей Дичковский еще раз напомнил о соблюдении правил противопожарной безопасности в отопительный период, при выжигании сухой растительности, о необходимости приобретения пожарных извещателей.

Спикер также охарактеризовал противопожарную ситуацию на территории области и района, привел статистические данные. Среди основных причин возгораний назвал человеческую беспечность и игнорирование элементарных правил безопасности. Не оставил без внимания и другие факторы гибели от внешних причин, в том числе на водоемах, в дорожно-транспортных происшествиях, в ветхих и заброшенных домах и другие.

Какие шаги необходимо предпринять при сработке системы оповещения, также обсудили в ходе диалога.

Сергей Дичковский рассказал и о преимуществах мобильного приложения «Помощь рядом», благодаря которому можно оказать первую помощь не только себе, но и тому, кто в ней нуждается.

В рамках встречи присутствующие посмотрели тематический видеоролик, после чего сотрудники РОЧС раздали им памятки.

Наталья Логунова

Фото автора