Возглавил группу председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

По основной теме ЕДИ выступила главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская. Она подчеркнула, что в Беларуси введен ряд социальных гарантий для поддержки института семьи: пособия, адресная социальная помощь нуждающимся, семейный капитал и др. В стране ежегодно увеличивается количество многодетных семей. Для женщин, воспитывающих 3-х и более детей, учрежден орден Матери. В Буда-Кошелевском районе проживают 68 его обладательниц.

Неделя родительской любви, которая в Беларуси ежегодно проходит с 14 по 21 октября, является признанием на государственном уровне важнейшей роли семьи в развитии общества. Это своеобразный посыл мировому сообществу: белорусы готовы защищать национальные интересы, отстаивать традиционную семью, материнство, отцовство, детство и право жить своим укладом. Значение семьи для общества и государства неоспоримо. Семьи, воспитывая детей достойными гражданами страны, играют важную роль в социально-экономическом развитии и построении сильного государства и стабильного общества.

О необходимости внимательного отношения к печному отоплению, электропроводке, пользе автономных пожарных извещателей, которые при возгорании могут сохранить жизни людей, присутствующим напомнил старший инспектор пропаганды и группы обучения РОЧС Александр Хацулев.

На теме благоустройства населенных пунктов, ведомственных территорий предприятий и организаций, личных домовладений граждан, ответственности за ненадлежащее их содержание акцентировал внимание главный санитарный врач района Сергей Антонов.

Заместитель директора ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Галина Пашковская рассказала о том, какие льготные кредиты на белорусские товары сегодня можно оформить в «Беларусбанке», а также напомнила об информационной безопасности при проведении банковских операций.

Евгений Коновалов

Фото Татьяны Титоренко