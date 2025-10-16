В мероприятии принял участие прокурор района Андрей Комаров.

По основной теме дня присутствующих проинформировала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович. Она отметила, что государственная политика Беларуси направлена на сохранение семьи, где отец – глава и опора для всего рода, источник накопленного в поколениях опыта, силы и мудрости предков, а мать – хранительница очага и духовный центр семьи, обеспечивающая гармонию и преемственность. Такая модель рассматривается как основа стабильности общества и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к культурным традициям. Укреплять институт семьи, сохранять семейные ценности и передавать традиции – значит инвестировать в будущее.

Сегодня в стране реализуется комплекс мер для поддержки семей, воспитывающих детей, с особым акцентом на многодетные семьи. Созданы условия для возможности участия обоих родителей в воспитании детей. Государство оказывает правовую и материальную помощь. Однако важно, чтобы забота государства о семье соотносилась с заботой семьи о своем благополучии. «Именно в семье закладываются основы морали, нравственности. Передавая от старших к младшим традиции семьи и культурные ценности, формируются историческая память, национальная идентичность, преемственность и предотвращается разрыв поколений. Крепкие семейные устои и нравственные ориентиры способствуют снижению уровня социальных конфликтов, преступности, асоциального поведения. Общество, основанное на традиционных ценностях, более устойчиво к кризисам и внешним вызовам, которых сейчас немало», – подчеркнула Светлана Леонидовна.

Западными странами предпринимаются попытки внедрить «псевдоценности» в сознание наших людей, разрушить историческую связь поколений, создать классическое общество потребления с искаженной моралью и отсутствием нравственных принципов. Им нужны потеря нашей национальной идентичности, разрушение основ белорусской государственности. Этого нельзя Допустить.

Значение семьи для общества и государства неоспоримо. Семьи, воспитывая детей достойными гражданами страны, играют важную роль в социально-экономическом развитии и построении сильного государства и стабильного общества. В современной белорусской семье, согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в I квартале 2025 г., наряду со здоровьем дети (68,8%) и семья (65,1%) являются наибольшей ценностью для наших граждан. Белорусы позитивно расценивают родительство. На вопрос о том, сколько всего хотелось бы иметь детей с учетом реальных жизненных обстоятельств, почти половина респондентов (47,3%) ответили, что двоих, 21,3% – одного. За троих и более – 16,1%, но при улучшении жизненных обстоятельств к родительству готовы 27,9%. По итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни семья – это зона ответственности обоих супругов. Большинство мужчин и женщин считают, что в принятии важнейших решений (83,1% женщин и 71% мужчин), в том числе в воспитании детей (92,2% мужчин и 89,6% женщин) должны участвовать оба супруга вместе или в равной степени. Абсолютное большинство женщин и мужчин (90,3% и 97,3% соответственно) полностью или скорее удовлетворяет принятая в семье модель распределения обязанностей. 47,7% мужчин и 59,2% женщин ответили, что забота о доме и детях – задача обоих родителей. А вот материальное обеспечение семьи 64,7% женщин возлагают на супруга, такое разделение поддерживают 73,6% мужчин.

Подытоживая выступление, Валентин Ундруль подчеркнул, что семья играет ключевую роль в достижении демографической устойчивости, сохранении суверенитета и независимости страны. Укрепление статуса семьи и традиционные ценности, поддержка материнства, отцовства и детства –национальный приоритет Беларуси. «Популяризация семейных ценностей требует системного подхода и участия каждого из нас. Роль педагогических работников здесь особенно важна. Чем больше положительных примеров, поддержки и внимания будет уделяться семьям, тем крепче будет становиться общество и устойчивее развиваться страна. Классическая модель семьи с детьми должна оставаться неизменным стилем жизни белорусов», – обозначил председатель райисполкома.

Андрей Комаров акцентировал внимание на расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа. Он отметил, что прокуратура района активно участвует в подготовке документов в Верховный Суд в отношении Буглая, который в годы Великой Отечественной войны руководил карательным подразделением «Белая команда». От зверств данного отряда пострадали не только жители Буда-Кошелевского и Чечерского районов, но и Гомельской области. Этот человек – преступник. И его действиям должна быть дана юридическая оценка, даже спустя десятилетия.

«Расследование факта геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период – это дань памяти погибшим, оно способствует установлению и сохранению исторической справедливости, а также укреплению государственного суверенитета Республики Беларусь. Западными странами предпринимаются всевозможные действия, чтобы исказить наши семейные ценности. Разрушение семьи, восприятия народам себя как нации приведет к разрушению общества и государственности. Память о своих предках, знание своей истории, почитание своих родителей – оружие, которым можно победить в этой информационной войне», – подчеркнул Андрей Олегович.

Татьяна Титоренко

Фото автора