6 октября состоялся розыгрыш призов конкурса подписки на 4-й квартал 2025 года. Участники прислали 206 квитанций, 23 из которых оказались призовыми.
Список победителей
Салатник — 150. Масленченко П.П.
Сковорода блинная — 99. Цуранкова О.Е.
Блюдо стеклянное для запекания — 79. Манулина О.Ф.
Кружки:
4. Болдуева Ж.В.
8. Гришай Л.А.
10. Умарова А.
26. Токарь Ю.Н.
35. Дралова Н.Н.
97. Барановская Т.В.
108. Ермолинский С.Б.
131. Хамлюк М.Ф.
177. Емельянова В.И.
185. Земляник Т.А.
Блокноты с ручками:
16. Ананьева Е.Я.
43. Пильник Д.Г.
46. Логиновская Н.А.
49. Жулего С.
50. Белоусов М.С.
56. Жарина Л.Н.
165. Степаняк Н.А.
176. Фигур И.А.
178. Гуцев В.Н.