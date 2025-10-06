6 октября состоялся розыгрыш призов конкурса подписки на 4-й квартал 2025 года. Участники прислали 206 квитанций, 23 из которых оказались призовыми.

Список победителей

Салатник — 150. Масленченко П.П.

Сковорода блинная — 99. Цуранкова О.Е.

Блюдо стеклянное для запекания — 79. Манулина О.Ф.

Кружки:

4. Болдуева Ж.В.

8. Гришай Л.А.

10. Умарова А.

26. Токарь Ю.Н.

35. Дралова Н.Н.

97. Барановская Т.В.

108. Ермолинский С.Б.

131. Хамлюк М.Ф.

177. Емельянова В.И.

185. Земляник Т.А.

Блокноты с ручками:

16. Ананьева Е.Я.

43. Пильник Д.Г.

46. Логиновская Н.А.

49. Жулего С.

50. Белоусов М.С.

56. Жарина Л.Н.

165. Степаняк Н.А.

176. Фигур И.А.

178. Гуцев В.Н.