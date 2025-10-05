В октябре солнце уже не поднимается высоко над горизонтом, и именно в этом месяце наблюдается наиболее заметное снижение температуры воздуха. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

На следующей неделе атлантические вихри, поддерживаемые осенними условиями, будут проявлять все большую активность. Плотные облака будут закрывать небо, а осенние дожди начнут моросить. Температура воздуха при этом будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

В начале недели над Беларусью появятся малоактивные атмосферные фронты, которые принесут облачную погоду с прояснениями и небольшими кратковременными дождями. Ночью и утром возможен туман. Ожидается умеренный северо-западный ветер и высокая влажность воздуха — до 90%. Ночные температуры будут колебаться от 4 до 9 градусов тепла, а дневные значения в понедельник достигнут 13 градусов, во вторник — 14 градусов со знаком плюс.

К середине недели влияние области высокого атмосферного давления станет более заметным. Утром и днем по западной части страны погоду будет определять атмосферный фронт, который принесет дожди. Ветер будет умеренным западного направления, а влажность составит до 80%. Ночные температуры останутся в пределах от 4 до 9 градусов со знаком плюс, а днем ожидаются значения от 12 до 15 градусов тепла.

Предполагается, что в начале второй половины недели погодные условия будут зависеть от атмосферных фронтов циклона, центр которого расположен над Балтийским морем. Преобладающей будет облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер останется умеренным западным, а влажность снизится до 70%. Ночные температуры составят от 4 до 7 градусов тепла, а днем в четверг ожидаются значения от 9 до 14 градусов, в пятницу — от 9 до 12 градусов выше нуля.

В первые выходные октября сохранится влияние балтийского циклона и атмосферных фронтов, что приведет к облачной погоде с небольшими дождями. Ветер будет умеренным западного направления. Ночью и утром возможен туман с видимостью до полукилометра, а влажность достигнет 90%. Ночные температуры будут варьироваться от плюс 3 до плюс 8, в середине дня в субботу — от 8 до 14 градусов со знаком плюс, а в воскресенье — от 7 на востоке до 16 градусов тепла на западе.