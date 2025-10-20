Цель ее – не просто формальная проверка, а реальное снижение рисков для жизни и здоровья каждого работника.

В фокусе пристального внимания во время Недели нулевого травматизма – пять ключевых направлений:

– исправность оборудования и безопасность технологических процессов;

– состояние непосредственно рабочих мест;

– полная укомплектованность сотрудников качественными средствами индивидуальной защиты, а также наличие исправных санитарно-бытовых помещений;

– качество обучения безопасным методам работы, проведение всех видов инструктажей;

– постоянный мониторинг условий труда и контроль за правильным использованием СИЗ.

Итогом недели станут обязательные совещания с участием руководителей предприятий, главных инженеров и профсоюзного актива. На них будут проанализированы все выявленные нарушения, выработаны конкретные предложения по приведению условий труда в соответствие с нормативными требованиями и скорректированы системы управления охраной труда на местах.

Таким образом, Неделя нулевого травматизма станет мощным импульсом для укрепления культуры безопасности на всей отрасли.