Цель ее – не просто формальная проверка, а реальное снижение рисков для жизни и здоровья каждого работника.
В фокусе пристального внимания во время Недели нулевого травматизма – пять ключевых направлений:
– исправность оборудования и безопасность технологических процессов;
– состояние непосредственно рабочих мест;
– полная укомплектованность сотрудников качественными средствами индивидуальной защиты, а также наличие исправных санитарно-бытовых помещений;
– качество обучения безопасным методам работы, проведение всех видов инструктажей;
– постоянный мониторинг условий труда и контроль за правильным использованием СИЗ.
Итогом недели станут обязательные совещания с участием руководителей предприятий, главных инженеров и профсоюзного актива. На них будут проанализированы все выявленные нарушения, выработаны конкретные предложения по приведению условий труда в соответствие с нормативными требованиями и скорректированы системы управления охраной труда на местах.
Таким образом, Неделя нулевого травматизма станет мощным импульсом для укрепления культуры безопасности на всей отрасли.