В Кормянском, Чечерском, Ветковском и Гомельском районе с авторской концертной программой «Музыка маёй зямлі» выступит эстрадно-симфонический оркестр имени Юрия Василевского Гомельской областной филармонии.

В сопровождении живой музыки талантливые вокалисты и творческие коллективы из районов исполнят национальную классику, известные песни на стихи белорусских поэтов и новые хиты современных авторов, шлягеры, которые ассоциируются с Беларусью и которые знает каждый.

Концерты пройдут 25 октября в 12.00 в агрогородке Отор и в 18.00 в Чечерске, 1 ноября в 12.00 в деревне Хальч и в 18.00 в Ветке, 15 ноября в 12.00 – в агрогородке Литвиновичи и в 18.00 в городском поселке Корма, 22 ноября в 12.00 в агрогородке Урицкое. Вход свободный.

Гомельщина официально