За этот период издание претерпело различного рода преобразования – от печатных машинок и линотипов до компьютеризации и полос в цвете.

За 94 года вышло в свет 9324 номера.

С районкой связаны судьбы журналистов, работников газеты и, конечно же, жителей Будакошелевщины.

Первые публикации наших земляков-писателей также нашли отражение на страницах издания, и на протяжении всех этих лет они дарят нам свои поэтические произведения.

«Авангард» и сегодня в авангарде!

Еженедельно он спешит в дома своих подписчиков, рассказывая не только о жизни соотечественников и родного края, но и областных, республиканских, мировых новостях и событиях.

С днем рождения, «АВАНГАРД»!