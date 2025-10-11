Единый день озеленения объявлен по инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

К экологической акции «Вместе для зеленой Беларуси!» в рамках Года благоустройства присоединились Буда-Кошелевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, представители профсоюза агропромышленного комплекса, районной организации БРСМ, военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», учащиеся аграрно-технического колледжа, работники коммунальной службы.

Молодые деревца посадили на улице Ленина райцентра.

Владислав Павлюченко

Фото автора