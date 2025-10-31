Открыл сессию председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. На повестке дня было вынесено 7 вопросов.



Об изменении обязательных условий передачи недвижимого имущества доложила начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова. По вопросу объявления кампании по отбору кандидатов в Молодежный совет при районном Совете депутатов проинформировала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Елена Степаненко.



Главный специалист райсовета Вероника Ацаева рассказала об изменениях в Положении о наградах и поощрениях Буда-Кошелевского районного Совета депутатов. Она отметила, что рассматриваемый проект подготовлен в рамках проводимой Министерством юстиции Республики Беларусь работы по ревизии законодательства в целях устранения избыточности ведомственного правового регулирования. В результате проведенной работы установлено, что нормативные правовые акты, регламентирующие порядок награждения и поощрения, по своей правовой природе должны носить статус локальных правовых актов. В целях реализации данного подхода в Положение внесены изменения. В ходе работы депутаты их утвердили.

Также на рассмотрение депутатов были вынесены вопросы о признании утратившим силу решения и изменении ранее принятых решений Буда-Кошелевского райсовета.

По итогам работы сессии председателям сельских Советов депутатов совместно с отделом идеологической работы и по делам молодежи райисполкома поручено с 3 ноября объявить кампанию по отбору кандидатов в Молодежный совет при районном Совете депутатов и провести широкую информационную работу среди предприятий, организаций, учреждений и общественных организаций района о порядке, сроках и условиях ее проведения. Отделу идеологической работы и по делам молодежи райисполкома внести президиуму райсовета предложения по утверждению персонального состава Молодежного совета.

Татьяна Титоренко

Фото автора