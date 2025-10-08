Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября заслушал ряд докладов, сообщает БЕЛТА.



Основными темами в докладе министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова стали окончание уборочной кампании и завершение сева озимых.

Речь в разговоре шла и о централизованной закупке химикатов для сельского хозяйства. Доложено о выполнении этого поручения, которое ранее было дано министру. Отдельной темой доклада стала работа стабилизационных фондов.

Главной темой доклада государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича стали итоги совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Госсекретарь подробно доложил об их результатах и полученном по итогам учений опыте. А также о реакции западных соседей с учетом их чрезвычайной озабоченности накануне учений.

Еще одной темой доклада стали инциденты с залетом на территорию Беларуси беспилотных летательных аппаратов, которые периодически имеют место. Как доложил госсекретарь, ситуация контролируется на постоянной основе.

Состоялся также доклад главе государства управляющего делами Президента Юрия Назарова.

Речь шла о ходе строительства объектов в системе Управления делами, которые находятся на контроле Президента. Назаров отчитался о ходе работ. Президент уделяет большое внимание соответствующим проектам, так как опыт их реализации впоследствии планируется распространить по всей стране.

Еще одной темой разговора стала ситуация в сельхозпредприятии «АСБ-Агро Городец», которое Александр Лукашенко недавно посещал, высказав серьезную критику в отношении ряда недоработок. Юрий Назаров доложил, что на данный момент сделано для исправления по указанным моментам.