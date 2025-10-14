Сергей Халдай, обозначив основную тему встречи, отметил, что наличие в календаре таких праздничных дней, как День матери и День отца, подчеркивает значимость целостности семьи, важность роли каждого родителя и ответственности за воспитание детей. А Неделя родительской любви, которая в Беларуси ежегодно проходит с 14 по 21 октября, является признанием на государственном уровне важнейшей роли семьи в развитии общества. Это своеобразный посыл мировому сообществу: белорусы готовы защищать национальные интересы, отстаивать традиционную семью, материнство, отцовство, детство и право жить своим укладом.

О традиционных семейных ценностях в современном обществе, государственной политике, направленной на их сохранение, рассказала присутствующим главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева. Вероника Александровна отметила, что государственная политика Беларуси направлена на сохранение семьи, где отец – глава и опора для всего рода, источник накопленного в поколениях опыта, силы и мудрости предков, а мать – хранительница очага и духовный центр семьи, обеспечивающая гармонию и преемственность. Такая модель рассматривается как основа стабильности общества и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к культурным традициям.

Согласно Конституции Республики Беларусь, брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под опекой государства. Вопросы защиты института семьи и традиционных семейных ценностей нашли отражение в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной седьмым Всебелорусским народным собранием.

Вероника Ацаева также остановилась на системе государственной поддержки семей, духовно-нравственном воспитании как одном из важнейших факторов развития страны и обеспечения духовного единства народа.

Сергей Халдай напомнил работникам сельхозпредприятия о необходимости соблюдения трудовой дисциплины на рабочих местах как фактора безопасного производства. Особое внимание Сергей Анатольевич уделил вопросу противопожарной безопасности в быту, подготовке и проведению отопительного периода в частных домовладениях.

На поступившие в ходе встречи вопросы работники ОАО «Николаевка» получили разъяснения, в том числе и от руководителя предприятия.

Наталья Логунова

Фото автора