С 4 октября стартовал осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных (с первой субботы октября 2025 года), который традиционно начнется с открытия охоты на зайца-русака и зайца-беляка с дипломированными гончими собаками. С 1 ноября перечень разрешенных к добыче пушных охотничьих животных дополниться белкой, куницами – лесной и каменной, норкой американской, ондатрой и лесным хорем.

Охота на пушных охотничьих животных разрешена в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. В качестве орудий ружейной охоты допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием дробовых патронов. Для добычи белки, куниц, норки американской, ондатры и хоря разрешается также использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули от 400 до 1500 джоулей (22 (5,6) Magnum, 22 Hornet), капканы и ловушки (кроме петель).

Охота на зайцев с 4 октября по 1 ноября проводится с обязательным использованием гончих собак, имеющих полевой диплом по зайцу или лисице (с одной собакой могут охотится не более трех охотников). Продлится осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных по 25 января 2026 года.

Обращаем особое внимание охотников, что невыполнение участниками охоты элементарных требований ее безопасности — стрельба на шум, шорох или по неясно видимой цели — основные причины несчастных случаев при проведении охот.

Также напоминаем, что охотникам разрешается добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, отстрел бродячих кошек и беспородных собак при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ