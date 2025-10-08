С 1 октября по 31 января разрешена охота на рысь. Данная охота в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны.

При этом рысь, так же как и медведь, в Беларуси имеет бинарный природоохранный статус – является одновременно охотничьим животным и диким животным, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу Беларуси.

Добыча рыси охотниками в Беларуси разрешена на основании Плана управления данным видом хищника, который утвержден Минприроды.

Таким образом охота на рысь допускается в 15 административных районах Витебской области, в 14 районах Гомельской, в двух районах Гродненской, а также в восьми Минской.

Можно охотиться на рысь любого пола и возраста в течение всего времени суток, разрешен ружейный способ из засады или с подхода в присутствии руководителя охоты.

Согласно правилам охоты, рысь можно добыть с применением нарезного или гладкоствольного (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) охотничьего оружия.

Кроме этого, можно использовать охотничьих собак, породы которых определяются решениями пользователей охотничьих угодий.

Охота на рысь разрешена до 31 января.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ