Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) Московского Патриархата выступил с обращением в связи с продолжающимися гонениями на иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

В обращении отмечается, что Синод БПЦ с глубоким прискорбием воспринимает известия о продолжающихся и усиливающихся гонениях на иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян УПЦ.

Синод БПЦ неоднократно заявлял от лица православных верующих Беларуси о всеобщей обеспокоенности положением дел канонической Православной Церкви на территории Украины. Но, к сожалению, в настоящее время с большой болью и тревогой констатирует, что неправомерные действия против единственной в стране канонической Православной Церкви продолжаются.

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич), управляющий делами УПЦ, обратился к верующим с призывом к усиленной молитве и строгому посту 29 и 30 октября. В эти дни будет проходить судебное заседание, конечной целью которого является прекращение деятельности Киевской митрополии УПЦ. В своем обращении иерарх отметил, что УПЦ с человеческой точки зрения не от кого ждать помощи, однако верующие должны уповать на Бога. Нынешние испытания должны не пугать, а, напротив, стать поводом к усилению молитвы и смиренному принятию воли Божией.

Митрополит также обратил внимание на символизм даты заседания, которая совпадает с днем чествования иконы Божией Матери «Избавительница». Владыка выразил веру, что Пресвятая Богородица услышит молитвы верующих и защитит их.

«С любовью и болью сопереживая нашим соседям и братьям по вере, призываем верных чад Белорусской православной церкви поддержать их усердной молитвой и постом в эти дни», — говорится в обращении.