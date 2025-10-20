Что касается противодействия половой неприкосновенности несовершеннолетних, в Гомельской области есть примеры результативного взаимодействия правоохранителей с представителями системы образования. На этом сделал акцент председатель облисполкома Иван Крупко:

«Данное сотрудничество помогает предупреждать подобные преступления, кардинально пересмотреть подходы и оценить степень угрозы. Нам необходимо выстроить такую систему профилактики, когда у преступника не будет шанса».

На Гомельщине реализуется комплексный подход, который позволяет эффективно решать поставленные задачи. В детских садах, школах и колледжах проводится мониторинг всех несовершеннолетних, по результатам которого при необходимости предпринимаются соответствующие меры.

Гомельщина официально