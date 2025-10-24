Безусловно, за всеми достижениями, показателями предприятия стоит ежедневный плодотворный труд каждого его работника. Накануне Дня автомобилиста и дорожника на собрании коллектива заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев, заместитель генерального директора КПРСУП «Гомельоблдорстрой» Александр Куделько, директор ДРСУ-184 Алексей Авдашков поблагодарили коллектив за работу и вручили заслуженные награды.

Благодарность райисполкома за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днем автомобилиста и дорожника объявлена водителю автомобиля Сергею Картавенко.

Почетного звания «Ветеран труда КПРСУП «Гомельоблдорстрой» удостоен сторож Анатолий Андреенко. Почетной грамотой КПРСУП «Гомельоблдорстрой» за примерную работу, производственную инициативу, добросовестный труд награждены инженер по организации и нормированию труда Валентина Кирюша, дорожный рабочий Александр Костко; благодарность за добросовестный труд, проявление инициативы для достижения результата, активное участие в общественной жизни коллектива объявлена водителю погрузчика Константину Столярову.

Почетными грамотами ДРСУ-184 за добросовестный труд в дорожно-строительной отрасли, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитии дорожной отрасли Буда-Кошелевского района награждены: ведущий инженер ПО Светлана Киреенко, механик участка Михаил Семченко, машинист экскаватора Владимир Маханов. За добросовестное отношение к работе, четкость в выполнении поставленных задач, надежность, профессионализм благодарностями ДРСУ-184 отмечен труд заместителя начальника отдела бухгалтерского учета Анны Лукомской, производителя работ Владимира Сивакова, водителей автомобиля Василия Приходько и Сергея Бужанова, дорожного рабочего Игоря Карася.

Слова поздравлений прозвучали и от бывшего директора предприятия, заслуженного дорожника Республики Беларусь Олега Ежова.

Музыкальные подарки и хорошее настроение работникам ДРСУ-184 подарили творческие исполнители районного Дома культуры.

Завершилось мероприятие совместным фотографированием.

Наталья Логунова

Фото автора