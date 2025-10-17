Последние несколько недель в нашей стране активно реализуется сценарий одной из преступных схем: мошенники все чаще используют имя и авторитет Следственного комитета для обмана граждан. Обращения граждан о подобных случаях увеличились кратно. Мы призываем всех быть особенно внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвами преступных схем.

Когда злоумышленники звонят белорусам, представляясь сотрудниками Следственного комитета, то используют различные уловки, чтобы вызвать страх и беспокойство. Вам могут сообщить следующее: ваше имя фигурирует в уголовном деле, ваши денежные средства в опасности или их наличие незаконно (необходимо их «задекларировать»), вы стали жертвой преступления или сами совершили преступление и должны предоставить информацию для расследования.

Не поддавайтесь на провокации! Помните, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут запрашивать у вас личные данные или проводить операции с денежными средствами по телефону. Если вы получили такой звонок, немедленно прекратите разговор и не передавайте никакую информацию.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам защитить себя от мошенников:

проверяйте информацию. Если вам позвонили от имени сотрудников Следственного комитета и склоняют вас к передаче своих личных денных, предоставлению удаленного доступа к мобильному устройству, переводу денежных средств, то перезвоните по официальным телефонам ведомства.

не торопитесь принимать решения. Мошенники часто пытаются создать ощущение срочности, чтобы заставить вас действовать быстро и бездумно. Не поддавайтесь на этот прием.

не передавайте личные данные. Никогда не сообщайте свои паспортные данные, номера банковских карт или другую конфиденциальную информацию по телефону.

сообщайте о подозрительных звонках. Если вы стали жертвой мошенников или получили подозрительный звонок, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы. Ваше сообщение может помочь предотвратить дальнейшие преступления.

обучайте своих близких. Поговорите с родными и друзьями о том, как распознать мошенничество. Особенно важно информировать пожилых людей, которые могут быть более уязвимыми к таким схемам.

Следственный комитет Беларуси