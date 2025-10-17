Помимо членов комиссии в работе приняли участие представители РОСК, РОВД, руководители учреждений образования, идеологический актив района. Провела заседание заместитель председателя райисполкома, председатель КДН Людмила Кураликова.

О проводимой работе по профилактике преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, связанных с оборотом детской порнографии, доложили начальник РОСК Дмитрий Близнец, старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД райисполкома Михаил Балдуев, директор социально-педагогического центра Алла Шкандратова. При обсуждении данной темы было отмечено, что, несмотря на то, что данные преступления в структуре преступности района занимают незначительный процент, вместе с тем они характеризуются высокой латентностью. И совершают их зачастую близкие люди, отсюда и сложность выявления.

Алла Шкандратова также рассказала, как налажена работа субъектов профилактики по признанию детей находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в государственной защите.

Заместитель председателя КДН Жанна Покидько проинформировала о результатах исполнения комплекса дополнительных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в период с 10 марта по 10 июня текущего года, утвержденных решением районного исполнительного комитета.

Наталья Логунова

Фото Инны Снежной