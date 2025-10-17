В ходе работы комиссии было рассмотрено 16 лиц данной категории. Специалистами УТЗиСЗ и сотрудниками ОВД гражданам разъяснена информация о необходимости принятия мер к трудоустройству. Присутствующих ознакомили с перечнем необходимых документов при поступлении на работу, выдали направления для трудоустройства в организации района. О видах помощи, оказываемой лицам, состоящим на учетах в ОВД, в том числе освободившимся из мест лишения свободы, рассказали представителем ТЦСОН Буда-Кошелевского райна.



В ходе практической части мероприятия граждане были привлечены к благоустройству парка в г. Буда-Кошелево.

По информации УИИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома подготовила Татьяна Титоренко

Фото Юрия Корнеева