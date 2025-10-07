Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства поздравил российского коллегу с днем рождения.

Президенты обсудили ряд вопросов, касающихся развития белорусско-российских отношений, международной повестки, обстановки в регионе.

Главы государств сверили часы в части предстоящих контактов — в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится уже на текущей неделе.