Инспекторы ГАИ, при несении службы, в целях принятия оперативных мер реагирования,в случаях, когда водители транспортных средств создают препятствия для движения другим автомобилям, осуществляют мониторинг АЗС расположенных, на территории региона.

При выявлении таких ситуаций, незамедлительно принимаются меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Также ситуация на АЗС отслеживается и с использованием Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Всего на территории области расположено 105 автозаправочных станций. На всех проводятся беседы с работниками о необходимости сообщать по телефону 102 о фактах, требующих вмешательства сотрудников милиции.

Уважаемые граждане, соблюдайте ПДД и проявляйте взаимоуважение к друг другу.

Госавтоинспекция Гомельщины