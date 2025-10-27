Нюансы, связанные с дополнительной работой, разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда пояснили, что существует три вида дополнительной работы. Первый — это совмещение должностей служащих (профессий рабочих) или работа по другой вакантной профессии/должности. Например, когда каменщику поручают обязанности облицовщика.

Еще одним видом является расширение зон обслуживания (увеличение объема работы) или работа по такой же вакантной профессии/должности. К примеру, бухгалтеру увеличивают объем работы (ведение другого бухгалтерского участка). Также среди видов дополнительной работы — исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или работа как по другой, так и по такой же профессии/должности. Этот вид дополнительной работы используется при временном отсутствии другого работника (например, на период трудового отпуска).

В ведомстве обратили внимание на то, что все виды дополнительной работы выполняются наряду с работой, определенной трудовым договором (должностной/рабочей инструкцией), в течение установленной работнику продолжительности рабочего дня.

Кроме того, к дополнительной работе обязательно устанавливается доплата. Размер доплаты устанавливается нанимателем по соглашению с работником. Однако для работников бюджетных организаций размер доплаты определен постановлением правительства.

Для оформления всех видов дополнительной работы необходимо письменное согласие работника и издание приказа (распоряжения) нанимателя с указанием срока, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, и размера доплаты. Дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту) не заключается.

Важно, что от выполнения дополнительной работы можно отказаться в любой момент. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а наниматель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, письменно предупредив об этом другую сторону.