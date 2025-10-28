Специальные занятия направлены на повышение готовности к действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Учения состоялись на территории хранения льнотресты филиала ОАО «Гомельлен» «Уваровичский льнозавод». На данном предприятии существует потенциальный риск возникновения пожара, поэтому обучение работников и практическая отработка действий в экстренных ситуациях имеют первостепенное значение.

По легенде учений, произошло возгорание шохи для хранения льнотресты. Спасатели оперативно прибыли на место ЧС и грамотно ликвидировали условный пожар.

Буда-Кошелевский РОЧС