Спасатели напомнили о факторах опасности при сильных дождях, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Согласно данным Белгидромета, сегодня местами по стране ожидаются сильные дожди. В целом будет преобладание облачной погоды.

В спасательном ведомстве назвали такие факторы опасности, как возможные перебои и отключение энергоснабжения, повреждение линий электропередачи.

На дорогах возможно значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки. При обильных осадках не исключено подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.