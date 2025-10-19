Спасатели напомнили о факторах опасности при сильных дождях, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Согласно данным Белгидромета, сегодня местами по стране ожидаются сильные дожди. В целом будет преобладание облачной погоды.
В спасательном ведомстве назвали такие факторы опасности, как возможные перебои и отключение энергоснабжения, повреждение линий электропередачи.
На дорогах возможно значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки. При обильных осадках не исключено подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.