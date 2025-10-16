15 октября в Беларуси стартовал месячник «Человек с белой тростью».

Его цель — привлечь внимание общественности к необходимости решения социальных проблем людей с инвалидностью по зрению, защиты их прав и интересов, повышения качества жизни незрячих и слабовидящих людей. Белая трость — это своеобразный «знак беды», напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Трость для слепого — не просто инструмент и опознавательный знак для условно здоровых, но еще и его «глаза».

Месячник «Человек с белой тростью» — это акция, история возникновения которой уходит в прошлый век. Началось все с того, что в 1950-60-х годах активисты американской федерации слепых развернули широкую кампанию по разъяснению проблем инвалидов в обществе. Ее результатом было принятие Конгрессом решения провозгласить 15 октября Днем безопасной белой трости. В дальнейшем эта дата была признана Международным днем белой трости по решению Международной Федерации слепых в 1969 году.

С тех пор Международный день белой трости отмечается во многих странах. Зачастую организации, занимающиеся проблемами инвалидов по зрению, отмечают этот день началом ряда мероприятий, который завершают 13 ноября во Всемирный день слепых.

Сталкиваясь с незрячим человеком, не всегда знаешь, как помочь ему, оказать поддержку.

Приведем несколько советов по эффективной и корректной помощи тем, кто в ней нуждается:

— встретив слепого, не проявляйте лишнего любопытства, старайтесь разговаривать как обычно;

— если вы заметили, что незрячий сбился с маршрута, подойдите и помогите ему вернуться на его путь следования;

— не берите слепого под руку, ему удобнее двигаться, взяв вас чуть выше локтя;

— о встречающихся препятствиях – ступеньках, спусках, уступах – незрячего лучше предупредить;

— при подъеме или спуске на лестнице сопровождающий следует на ступеньку впереди;

— при прохождении дверей сопровождающий открывает дверь, а незрячий свободной рукой ее закрывает, не теряя при этом контакта с сопровождающим;

— при сопровождении в автотранспорт укажите незрячему на поручни, положив на них его руку; при выходе из автотранспорта – положите его руку на поручень, далее он будет двигаться сам;

— уступите место слепому в транспорте, положите его руку на спинку сидения, далее он сядет сам.

Не извиняйтесь, если случайно сказали «увидимся». Когда передаете предмет, не нужно говорить «пощупай» и делать акцент на тактильном восприятии. Лучше скажите: «Посмотри». Дело в том, что для людей, не имеющих зрения, это означает «осязать, видеть руками».

Не стоит обижаться, если вашу помощь отклонили – значит, человек уже достаточно реабилитирован и привык самостоятельно передвигаться. Но, несомненно, ваше внимание очень приятно и вызовет благодарность.

И главное: в общении с незрячими – это разговаривать на равных, быть искренним и ничем не выделять отсутствие зрения, ведь это не порок. Незрячие – люди активные, занимающиеся спортом, они учатся, работают, дружат, любят и хотят быть нужными и полезными обществу.

Не стесняйтесь в своей жизни использовать тактильную трость, ведь трость – это глаза незрячего человека!

Месячник «Человек с белой тростью» – это возможность не только более продуктивно решать насущные проблемы незрячих и слабовидящих людей, но и в первую очередь менять представления людей о том, как живет в современном мире незрячий человек и каких успехов он может добиться.

Инициатива призвана привлечь внимание населения к проблемам людей с ограниченными возможностями.

Месячник напоминает о том, что белая трость в руках незрячего человека — это символ, закрепляющий его социальный статус и пропуск, наглядно свидетельствующий о его особом положении. Помните, что для незрячего человека сложнее всего ориентироваться в пространстве, поэтому всегда старайтесь оказать ему помощь.

В рамках Месячника «Человек с белой тростью» в УЗ Буда- Кошелевская ЦРБ» 20 октября с 11.00 по 13.00 будет организована работа «горячей линии» по тел. 8-029-397-77-03 с врачом- офтальмологом А.Н. Туча.

УЗ «Буда- Кошелевсккая ЦРБ»