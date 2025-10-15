На территории Буда-Кошелевского района по 15 октября проводится информационно-образовательная акция, посвященная Всемирному дню психического здоровья.
Всемирный день психического здоровья ежегодно отмечается 10 октября, начиная с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Этот день призван обратить внимание общества на проблемы психического здоровья, важность своевременной помощи и профилактики психических расстройств.
История праздника началась с глобальной инициативы по поддержке людей с психическими и эмоциональными расстройствами. С 1994 года каждой дате присваивается определённая тема, что помогает концентрировать внимание на актуальных вопросах. В 2025 году акцент сделан на психическом здоровье в чрезвычайных ситуациях, учитывая, что по оценкам ВОЗ каждый пятый человек, живущий в зонах конфликтов или катастроф, сталкивается с психическими проблемами. Испытывать страх, тревогу и грусть в таких условиях — естественная реакция на стресс.
Государство реализует программы, направленные на сохранение ментального здоровья и профилактику психических заболеваний, а также на снижение уровня суицидального поведения.
Как сохранить психическое здоровье: 7 рекомендаций
- Поддерживайте баланс между работой и отдыхом. Хронический стресс – один из главных факторов, подрывающих психику. Старайтесь не перегружать себя задачами, делайте перерывы и выделяйте время на полноценный отдых.
- Заботьтесь о сне. Качественный сон напрямую влияет на эмоциональное состояние, внимание и память. Врачи советуют ложиться и вставать в одно и то же время, ограничивать использование гаджетов перед сном.
- Регулярно занимайтесь физической активностью. Спорт помогает не только укрепить тело, но и снижает уровень тревожности. Даже 30 минут прогулки в день могут улучшить настроение и уменьшить напряжение.
- Общайтесь с близкими. Поддержка друзей и семьи играет важную роль в сохранении психического здоровья. Общение, совместное времяпрепровождение и доверительные отношения снижают чувство одиночества.
- Следите за питанием. Сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами, поддерживает нервную систему. Особенно полезны продукты с омега-3 кислотами, магнием и витаминами группы B.
- Учитесь управлять стрессом. Медитация, дыхательные практики, йога или просто хобби помогают снизить эмоциональное напряжение. Найдите метод, который подходит именно вам.
- Не стесняйтесь обращаться за помощью!
Всемирный день психического здоровья напоминает: консультироваться с психологом или психиатром – это нормально. Специалисты помогут справиться с тревогой, депрессией и другими состояниями, которые сложно преодолеть самостоятельно.
Современный ритм жизни и постоянные стрессовые факторы влияют на психическое состояние многих людей. Ежегодный праздник напоминает, что психическое здоровье — это не только отсутствие болезней, но и состояние благополучия, позволяющее успешно справляться с жизненными вызовами.
Телефоны доверия для оказания экстренной психологической помощи:
— Республиканская «Детская телефонная линия» 8-801-100-16-11
— Телефон доверия РНПЦ психического здоровья 8 (017) 272-21-67 (понедельник-пятница с 9.00 до 15.00)
— Телефон экстренной психологической помощи г. Гомель 8 (0232) 31-51-61(круглосуточно)
— Горячая линия г. Гомель 8 (0232) 30-63-47
Для оказания психологической помощи в УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» обращаться по телефону 8 (02336) 7-66-42
Для оказания психиатрической помощи в УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» обращаться
8 (02336) 7-66-44
В рамках акции 15 октября с 14.00 по 16.00 будет проведена «горячая линия» по телефону 7-66-44, где можно обратиться для консультации по вопросам психического здоровья к врачу- психиатру- наркологу районной поликлиники Кунделевой Е.Л.
Врач психиатр-нарколог Кунделева Е.Л