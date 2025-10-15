На территории Буда-Кошелевского района по 15 октября проводится информационно-образовательная акция, посвященная Всемирному дню психического здоровья.

Всемирный день психического здоровья ежегодно отмечается 10 октября, начиная с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Этот день призван обратить внимание общества на проблемы психического здоровья, важность своевременной помощи и профилактики психических расстройств.

История праздника началась с глобальной инициативы по поддержке людей с психическими и эмоциональными расстройствами. С 1994 года каждой дате присваивается определённая тема, что помогает концентрировать внимание на актуальных вопросах. В 2025 году акцент сделан на психическом здоровье в чрезвычайных ситуациях, учитывая, что по оценкам ВОЗ каждый пятый человек, живущий в зонах конфликтов или катастроф, сталкивается с психическими проблемами. Испытывать страх, тревогу и грусть в таких условиях — естественная реакция на стресс.

Государство реализует программы, направленные на сохранение ментального здоровья и профилактику психических заболеваний, а также на снижение уровня суицидального поведения.

Как сохранить психическое здоровье: 7 рекомендаций

Поддерживайте баланс между работой и отдыхом. Хронический стресс – один из главных факторов, подрывающих психику. Старайтесь не перегружать себя задачами, делайте перерывы и выделяйте время на полноценный отдых.

Заботьтесь о сне. Качественный сон напрямую влияет на эмоциональное состояние, внимание и память. Врачи советуют ложиться и вставать в одно и то же время, ограничивать использование гаджетов перед сном.

Регулярно занимайтесь физической активностью. Спорт помогает не только укрепить тело, но и снижает уровень тревожности. Даже 30 минут прогулки в день могут улучшить настроение и уменьшить напряжение.

Общайтесь с близкими. Поддержка друзей и семьи играет важную роль в сохранении психического здоровья. Общение, совместное времяпрепровождение и доверительные отношения снижают чувство одиночества.

Следите за питанием. Сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами, поддерживает нервную систему. Особенно полезны продукты с омега-3 кислотами, магнием и витаминами группы B.

Учитесь управлять стрессом. Медитация, дыхательные практики, йога или просто хобби помогают снизить эмоциональное напряжение. Найдите метод, который подходит именно вам.

Не стесняйтесь обращаться за помощью!

Всемирный день психического здоровья напоминает: консультироваться с психологом или психиатром – это нормально. Специалисты помогут справиться с тревогой, депрессией и другими состояниями, которые сложно преодолеть самостоятельно.

Современный ритм жизни и постоянные стрессовые факторы влияют на психическое состояние многих людей. Ежегодный праздник напоминает, что психическое здоровье — это не только отсутствие болезней, но и состояние благополучия, позволяющее успешно справляться с жизненными вызовами.

Телефоны доверия для оказания экстренной психологической помощи:

— Республиканская «Детская телефонная линия» 8-801-100-16-11

— Телефон доверия РНПЦ психического здоровья 8 (017) 272-21-67 (понедельник-пятница с 9.00 до 15.00)

— Телефон экстренной психологической помощи г. Гомель 8 (0232) 31-51-61(круглосуточно)

— Горячая линия г. Гомель 8 (0232) 30-63-47

Для оказания психологической помощи в УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» обращаться по телефону 8 (02336) 7-66-42

Для оказания психиатрической помощи в УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» обращаться

8 (02336) 7-66-44

В рамках акции 15 октября с 14.00 по 16.00 будет проведена «горячая линия» по телефону 7-66-44, где можно обратиться для консультации по вопросам психического здоровья к врачу- психиатру- наркологу районной поликлиники Кунделевой Е.Л.

Врач психиатр-нарколог Кунделева Е.Л