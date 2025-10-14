С 13 по 26 октября в Беларуси пройдет масштабная Неделя родительской любви, приуроченная к Дню матери и Дню отца.

Для женщины нет более значительного и незабываемого события в жизни, чем рождение ребенка. Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку, хранить и оберегать ребенка, научить его жить в этом мире и помочь стать полноценным членом человеческого общества.

Подчеркивая глубокое уважительное отношение к женщине-матери, в большинстве стран мира учрежден праздник – День матери. На государственном уровне во многих странах праздник отмечается в разные времена года. В США этот день — второе воскресенье мая, ежегодно. В этот же день поздравляют финских, датских, эстонских, немецких, итальянских, турецких, бельгийских, австралийских, японских и украинских мам.

В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября.

История праздника День матери уходит корнями в религиозный праздник — Покров Пресвятой Богородицы, во всех православных церквях в этот день проводится праздничное богослужение. Считается, что в 910 году в Иерусалиме чудесным образом Богородица явила себя, во время богослужения многие люди узрели в небе Мать Божию, которая покрывала всех молящихся широким белым покрывалом (или покровом), стараясь защитить всех детей божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси приурочен к столь важному в православной религиозной традиции празднику.

Мама, мамочка, мамуля… Слова, которые в жизни каждого человека ассоциируются с самими теплыми, светлыми и сокровенными чувствами. И, наверное, все мы хоть когда-то задумывались, а откуда происходит слово «Мама».

Считается, что слово МАМА относится к той группе слов, которые появились еще до возникновения у людей членораздельной речи. Проследить историю этого слова практически невозможно, так как подобные звукосочетания с таким же значением есть практически во всех языках мира. Вероятно, это самое древнее слово на земле.

Однако интересно то, что слово, обозначающее мать, во всех языках складывается из двух одинаковых слогов. Русские дети называют мать «мама», маленькие французы -«маман», немецкие ребята -«мама», английские — «мэмма», китайские -«мама», корейские — «омма». И это не случайно…

История слова связана с речевым аппаратом младенца. Он устроен таким образом, что ребенку легче всего произнести открытый гласный звук «а» и губные согласные «м», «б», «п», которые есть во всех языках. А еще ребенку сложно сразу повторить последовательность разных слогов, поэтому сначала произносится ма-ма, па-па, ба-ба.

Чаще всего малыш произносит слог «ма» неосмысленно, играя или изучая окружающий мир, разглядывая свою ручку или ножку. А уже мы, взрослые, с восторгом относим эти слова на свой счёт. Вот и получается, что совсем ещё несмышленому младенцу уже известно слово «мама». И так уж заложено природой, что это первое слово становится самым дорогим и проносится через всю жизнь с теплотой и нежностью.

Кто-то скажет, что ваша мать и так знает, что вы ее любите, поэтому не надо этого ей говорить. Этот кто-то никогда не был матерью… Берегите своих мам! Они самые лучшие в мире!!!

21 октября в Республике Беларусь также отмечается День отца. Новый семейный праздник установлен Указом Президента Республики № 198 от 9 июня 2022 года, с целью подчеркнуть особую значимость роли мужчин в воспитании детей, создании крепкой и счастливой семьи. Хотя роль матери в процессе воспитания и развития детей никто не умаляет, но и связь ребенка с отцом не менее важна и ценна. Для сыновей именно отец является примером и нередко образцом для подражания. Поэтому данный праздник, несомненно, будет способствует укреплению семейных ценностей, напоминанием важности роли отца в семье, о социальной ответственности в воспитании и развитии подрастающего поколения.

В рамках Республиканского дня Матери и Недели родительской любви в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будут организованы работы «горячих линий»:

15 октября с врачом-акушер-гинекологом Авдашковой В.В с 10.00 до 11.00 телефону 7-71-16;

с врачом-акушер-гинекологом Авдашковой В.В 16 октября с районным педиатром Лозко М.В. с 11.00 до 12.00 по телефону 7-14-68.

Берегите своих родителей!

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»