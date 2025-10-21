Нацистский палач Александр Ермольчик уничтожил семью Василия Карася, командира отдельного партизанского отряда имени В.И. Чапаева. Об этом рассказал заместитель директора Национального архива Беларуси Святослав Кулинок, который выступил сегодня в Верховном Суде в качестве свидетеля по делу о геноциде, передает корреспондент БЕЛТА.

«Являлся непосредственным участником и как командир — организатором ряда карательных операций. Несет ответственность за уничтожение большого количества мирного гражданского населения», — отметил Святослав Кулинок, говоря о злодеяниях Ермольчика.

В частности, в декабре 1941 года каратель участвовал в бою с партизанами, где были уничтожены несколько партизан и несколько мирных жителей. В 1942 году в деревне Мокиш по приказу и при непосредственном участии Ермольчика была расстреляна молодая женщина-еврейка и председатель колхоза.

«В августе 1942 года в деревне Омельковщина была уничтожена семья лесника непосредственно при участии Ермольчика, в октябре 1942 года была расстреляна партизанская семья Карася, где было уничтожено 6 человек, в том числе 5 детей», — рассказал свидетель.

По его словам, Ермольчик активно проводил борьбу с подпольем. Осенью 1942 года по его приказу и при его участии было задержано большое количество советских подпольщиков, которые затем были подвергнуты пыткам и уничтожены.

В 1943 году продолжил принимать участие как командир полиции Хойников в карательных акциях, в расстреле гражданского населения, уничтожении молодых людей. В частности, в феврале 1943 года была арестована группа молодежи — несколько девушек и молодых людей. За это Ермольчик был награжден медалью за храбрость.

Принимал активное участие в акциях возмездия, карательных операциях как руководитель полиции Хойников.

После войны бежал на территорию Федеративной Республики Германии.