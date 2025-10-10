В рамках проекта «Народная пятилетка» состоялась пресс-конференция аналитиков БИСИ и представителей Штаба патриотических сил Беларуси, приуроченная к старту общенационального экспертного диалога «Образ будущего Беларуси 2026-2030».

Цель инициативы – вовлечение граждан в стратегию развития страны, достижение национальных приоритетов и реализацию социально значимых проектов.

С 10 по 31 октября текущего года проходит масштабное социологическое исследование актуальных социальных запросов и ожиданий, в центре которого – онлайн-опрос на платформе проекта.

Также состоится цикл экспертных мероприятий во всех регионах страны с участием общественных объединений и политических партий.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Инициатива заключается в том, что мы предлагаем гражданам высказаться об их видении образа будущего Беларуси во всех сферах, во всех регионах, во всех нюансах. Гарантируем, что обработаем все предложения граждан. На этом сможем основании построить общественный взгляд на развитие нашей страны.

Екатерина Речиц, руководитель Центра анализа гражданских инициатив БИСИ «Народная пятилетка», подчеркнула важность экспертной составляющей:

За предшествующие годы мы видим, что уровень политической зрелости нашего населения существенно возрос. Сейчас люди не просто готовы участвовать в обсуждении предложенных им направлений развития страны, но и сами выдвигать новые идеи и инициативы. Как раз общенациональный экспертный диалог предоставляет такую возможность: сопоставить планы государства с актуальными запросами и ожиданиями общества и в последующем вовлечь граждан

в реализацию приоритетов развития страны.

В ходе пресс-конференции также презентованы результаты уже проведенных Центром анализа гражданских инициатив «Народная пятилетка» народных опросов, посвященных вопросам развития образования и обеспечения продовольственной безопасности.

Принять участие в общенациональном экспертном диалоге «Образ будущего Беларуси 2026-2030» может любой неравнодушный гражданин, находящийся на территории Республики Беларусь, анонимно, перейдя по соответствующему QR-коду или ссылке на сайт «Меркаванне.бел».

