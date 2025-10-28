Молодым людям от 14 до 31 года предлагают создать современный, динамичный и запоминающийся логотип, а также оригинальный символ, который планируют размещать на баннерах, поэтому он должен читаться даже на расстоянии.





Принять участие с личным или созданным командой дизайном, можно в одной или сразу в двух категориях. Среди условий – передать дух белорусской молодежи, ее энергию, инновации, преемственность поколений и единство. Организаторы рекомендуют: смело используйте и переосмысливайте национальные орнаменты, архитектурные и культурные традиции Беларуси в современном ключе.

Работы и документы на конкурс присылайте до 27 ноября включительно на электронный адрес molodezh.bel@yandex.by. Полные условия и технические требования ищите на сайте молодежь.бел.



Источник: https://gp.by

