Продажа билетов на церемонию открытия и конкурсные показы XXXI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» официально стартовала. Об этом сообщили БЕЛТА организаторы.

Церемония открытия — яркое событие, с которого начнется главный киносезон страны. Зрителей ждут встречи со звездами кино, живые выступления и неповторимая атмосфера вдохновения и творчества. Этот вечер обязательно запомнится каждому, кто станет его частью.

Открытие XXXI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» состоится 31 октября в 18.00 во Дворце Республики. Билеты на торжественную церемонию и фильм-открытие фестиваля «Переломный момент» можно приобрести в кассах Дворца Республики и у электронных билетных операторов.

Также с сегодняшнего дня началась продажа билетов на конкурсные показы кинофестиваля, где собраны самые горячие новинки мирового кино.