Очередная волна недовольства будоражит Польшу. Предприниматели вышли с требованием, чтобы правительство полностью открыло погранпереходы с Беларусью. Бизнесмены Подляского воеводства, которое граничит с Гродненской областью, уже не первый раз обращаются к властям. Ведь именно за счет белорусов развивались местная торговля, кафе и гостиницы. Необдуманное решение о закрытии КПП привело к нищете целого региона, который раньше процветал. «Мы не хотим имитаций, хотим нормальной жизни. Мы не забытый регион, а полноправная часть Польши, и как любое другое воеводство хотим работать и жить», – негодуют предприниматели.

Недовольна действиями правительства и Польская Ассоциация международных автоперевозчиков (ZMPD). Ее представители просят принять срочные меры для изменения ситуации на границе с Беларусью. Многие водители по несколько суток вынуждены спать прямо в своих машинах, имея ограниченный запас еды и топлива. У них отсутствует доступ к элементарным удобствам, воде и горячей пище. Ассоциация призывает местные власти увеличить количество сотрудников таможни и пограничной службы, так как нехватка персонала приводит к задержкам в оформлении грузов, либо подыскать альтернативные маршруты для части грузоперевозок. Вот только польские власти не слышат своих граждан.

Как сообщает агентство РАР, по данным опроса CBOS (проведен с 11 по 22 сентября) только 34 процента поляков считают, что они влияют на внутренние дела в стране. По сравнению с опросом в ноябре 2023 года эта цифра снизилась на целых 20 процентных пунктов. И, как видим, для этого есть все основания.

Ухудшилась ситуации и в польской промышленности. 19 контролируемых государством компаний имеют убыток в 200 миллионов долларов. На грани закрытия не только мелкие заводы, но и промышленные гиганты. Крупнейшая в Европе польская горнодобывающая компания не может выплачивать зарплаты сотрудникам, а также погашать кредиты. Проблемы возникли из-за падения спроса на продукцию. На грани увольнения более пяти тысяч человек. Шахтеры требуют вернуть им долги по зарплате и грозят провести масштабную забастовку. На металлургическом заводе «DąbrowaGórnicza» с июля «временно» остановили доменную печь, меж тем как показатели в металлургии, измеряемые индексом PMI, – худшие за последние годы. По последним данным Центрального статистического управления Польши, о намерении провести масштабные увольнения сообщили 156 организаций. Среди причин – рост стоимости оплаты труда и перенос заводов за границу.

Зато 750 миллионов евро, или 3 миллиарда злотых, польские коррупционеры потратили на строительство забора на границе с Беларусью, после возведения которого количество желающих перебраться на ту сторону выросло более чем в два раза. Всем хорошо известно, что беженцы стремятся не в Польшу, а следуют транзитом в Германию, Францию, Британию и т.д. По факту польские чиновники просто украли деньги налогоплательщиков своей страны. И это далеко не единичный случай.

Согласно бюджету канцелярии президента на 2026 год, цифры в графе «Траты» сильно вырастут. Впервые за долгие годы они превысят 300 миллионов злотых. Деньги, как пишет «Rzeczpospolita», пойдут на улучшение кибербезопасности и различные премии помощникам президента. Но самое печальное, что дороже всего польским налогоплательщикам обойдутся визиты Навроцкого за границу: на эту статью расходов в сравнении с бюджетом на текущий год сумма возросла аж на целых 50%. Как видим, властями делается «все необходимое» для народа и для развития страны. Народ нищает, а паны богатеют.

Татьяна Титоренко

Фото автора