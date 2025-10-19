Студенческие фильмы из Беларуси, России и Казахстана представят на конкурсе национальных киношкол во время Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Об этом журналистам рассказала программный директор конкурса Елена Радевич, передает корреспондент БЕЛТА.





«Наш конкурс достаточно молодой. Он проводится второй год. На него предлагают работы лиц, обучающихся на момент создания и окончания работы в высших кинематографических заведениях. Фильмы могут быть созданы в 2024-2025 годах. Было прислано более 200 работ из более чем 20 стран. Самыми активными участниками стали россияне. У них очень много известных высших учебных заведений. Также зрители увидят работы из Беларуси и Казахстана. Картины из Египта и Китая, к сожалению, в конкурс не вошли», — сказала Елена Радевич.

«Мы все время упрекаем молодежь, что она у нас поверхностная, привыкла к быстрой смене картинок и ярким образам. На самом деле это не совсем так. Мы покажем кино с идеями гуманизма, глубокими, философскими взглядами, темой поиска себя и смысла в жизни. У нас есть картины, которые в драматургии могут соперничать с большими игровыми фильмами», — добавила она.

По ее словам, у студентов тоже есть свои фестивали, поэтому на «Лiстападзе» зрители увидят и те фильмы, которые уже завоевали почетные награды.

«Конкурс будет проходить в кинотеатре «Москва». Мы постарались собрать программу, удобную для восприятия зрителей. Особенно приглашаю студентов. У них появится возможность увидеть работы сверстников и посмотреть, чем живут такие же ребята. Жюри у нас тоже будет очень теплым, в него войдут в том числе русскоговорящие кинематографисты из Кубы и Египта», — подытожила Елена Радевич.

В этом году фестиваль пройдет с 31 октября по 7 ноября под слоганом «История, меняющая взгляд». Открытие состоится во Дворце Республики, закрытие — в кинотеатре «Москва».