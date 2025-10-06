Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл с официальным визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Вечером 6 октября состоятся переговоры во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года во время визита Президента Беларуси в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах. Главный акцент — на углублении торгово-экономического сотрудничества.

По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд международных документов. Ожидается, что в их числе будет и соглашение о взаимной отмене виз, проект которого Александр Лукашенко одобрил 1 октября. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд международных документов. Ожидается, что в их числе будет и соглашение о взаимной отмене виз, проект которого Александр Лукашенко одобрил 1 октября.

В свою очередь оманская сторона информирует, что визит состоится 6-7 октября и проводится в контексте развития отношений между Оманом и Беларусью и расширения их горизонтов в соответствии с устремлениями обеих стран. «В ходе визита будут обсуждаться направления сотрудничества между двумя странами в различных сферах и пути его активизации в общих интересах. Лидеры двух стран обменяются мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов. Его Величество Султана в ходе визита будет сопровождать высокопоставленная официальная делегация», — сообщает агентство ONA.