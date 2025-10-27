Свыше 10,1 млн т зерна с рапсом и кукурузой намолотили в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«По оперативным данным на 27 октября, с полей страны намолочено 10 139 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой», — рассказали в пресс-службе.

В разрезе областей собрано: в Минской — 2505 тыс. т, Брестской — 2032 тыс. т, Гродненской — 1972 тыс. т, Могилевской — 1325 тыс. т, Гомельской — 1255 тыс. т, Витебской — 1050 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 93% площадей, что составляет 2151 тыс. га. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,8 ц/га.

Заготовлено льнотресты 191 тыс. т урожайностью выше прошлогодней на 13 ц/га.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 91% площадей, что составляет 927 тыс. га. Заготовлено сенажа 13 857 тыс. т (99% плана), силоса — 18 281 тыс. т (88% плана), травяных кормов — 9229 тыс. т кормовых единиц (92% плана).

Сахарная свекла убрана с 75% площадей, или 80 тыс. га. Накопано 4125 тыс. т корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 38,4 ц/га.

Картофеля накопано 671 тыс. т.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, собрано 170 тыс. т. Засеянные площади составляют более 8 тыс. га, уже убрано 85%.

Поднято зяби на площади 430 тыс. га, что составляет 30% от плана в 1432 тыс. га. Зяблевая обработка почвы ведется во всех регионах темпами, опережающими прошлогодние.