В Беларуси накопано свыше 3 млн т сахарной свеклы, убрано 61% площадей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«Накопано 3 млн 75 тыс. т корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 40 ц/га», — рассказали в пресс-службе.

Картофеля накопано 616 тыс. т. Всего овощей, выращенных в открытом грунте, собрано 130 тыс. т. Засеянные площади составляют более 8 тыс. га, уже убрано 71%.

По оперативным данным на 15 октября, с полей страны намолочено 9 млн 613 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой. В разрезе областей: Минская — 2379 тыс. т, Брестская — 1881 тыс. т, Гродненская — 1870 тыс. т, Могилевская — 1296 тыс. т, Гомельская — 1159 тыс. т, Витебская — 1028 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 90% площадей, что составляет 2076 тыс. га. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га. Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 683 тыс. т — 98% от плана.

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 1 млн 460 тыс. га, или 97% запланированного: Брестская — 102%, Гродненская — 100%, Минская — 100%, Могилевская — 100%, Гомельская — 93%, Витебская — 87%.

Заготовлено льнотресты 176 тыс. т урожайностью выше прошлогодней на 13,1 ц/га.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 73% площадей, что составляет 742 тыс. га. Заготовлено сенажа 13 млн 723 тыс. т (98% плана), силоса 15 млн 515 тыс. т (75% плана), травяных кормов 8 млн 427 тыс. т кормовых единиц (84% плана). Поднято зяби 94 тыс. га, что составляет почти 7% от плана в 1432 тыс. га.