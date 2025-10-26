В этом году коллектив ДРСУ-184 отмечает не только профессиональный праздник, но и 60-летие со дня основания предприятия.

Пройдя путь от ДЭУ-184 до дорожно-ремонтно-строительного управления с профессиональным и сплоченным коллективом, современной техникой и технологиями, собственной сырьевой базой, ДРСУ-184 крепко стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее.

Как отмечает директор Алексей Авдашков, об этом в первую очередь говорят достигнутые производственные показатели. За 9 месяцев текущего года объем выполненных работ составил 7082 тыс. руб., выпуск асфальтобетона – 29650 тонн, выручка от реализации – 8962 тыс. руб. За 8 месяцев прибыль от реализации продукции, работ услуг достигла 1407 тыс. руб., рентабельность продаж – 18,3%. Среднемесячная заработная плата составила 2120,6 руб., или 116,9% к уровню прошлого года. Все это результат работы коллектива в цифрах, но, если говорить о конкретных направлениях, это текущий ремонт местных автомобильных дорог, улиц сельских населенных пунктов, работы по их содержанию и др.

И если в 1974 году тогда еще ДЭУ-184 обслуживало 246 км автомобильных дорог района, то к 2018-му их количество увеличилось практически вдвое. При этом для ДЭУ главной задачей было содержание и обслуживание дорог, а преобразовавшись в ДРСУ-184, здесь и обслуживают, и ремонтируют, и строят. Сегодня на балансе предприятия более 550 км автомобильных дорог местного значения: 229 км – асфальтобетонные, 177 км – гравийные, 144 км – грунтовые. С 2016 года на обслуживание управлением приняты также улицы сельских населенных пунктов протяженностью 248,2 км, на балансе – 257 км проезжей части на 333 улицах населенных пунктов. Своевременного технического обслуживания и благоустройства требуют 17 мостовых сооружений общей протяженностью 270,6 м, остановочные пункты.

Все это огромное хозяйство находится под контролем дорожников ДРСУ-184. Поэтому люди здесь – главный ресурс и богатство. В управлении трудятся 80 человек. Примечательно, что среди них есть работники, стаж которых превышает четверть века: начальник отдела бухгалтерского учета Надежда Бебешко, водители Сергей Ковалев и Дмитрий Харитоненко, мастер дорожный Наталья Чебурахина, сторож Геннадий Козловский, инженер по организации и нормированию труда Валентина Кирюша, производитель работ Николай Гаврилин. Кстати, он, как и бывший директор предприятия Олег Ежов, имеет звание «Заслуженный дорожник Республики Беларусь».

Первым руководителем был Петр Хомченко, позднее в разные годы предприятие возглавляли: Борис Сидорович, Павел Дребедов, Михаил Коваленко, Валерий Минов, Олег Ежов, Александр Куделько, Юрий Шоров. Все они внесли вклад в его историю.

Работу водителей, трактористов, машинистов координирует начальник отдела механизации Петр Дроздов. Он отмечает, что новые технологии в производственном процессе требуют наличия и соответствующей техники. Поэтому обновлению машинно-тракторного парка уделяется особое внимание. В прошлом году, к примеру, приобрели два новых трактора «Беларус», в текущем – универсальный погрузчик «АМКОДОР». До конца 2025-го автопарк пополнится новым МАЗом грузоподъемностью 20 тонн с комплектом оборудования для зимнего содержания дорог и грузопассажирской ГАЗелью. Новую технику доверили опытным работникам, среди которых водитель погрузчика Константин Столяров. Мощная техника под его управлением востребована на разных участках: на отгрузке материалов, планировке и срезе грунта, чистке снега и многом другом. По словам Константина Николаевича, у дорожников нет легкой поры, но работа ему нравится и приносит удовлетворение.

Про тракториста Сергея Дудашенко с уверенностью можно сказать: мастер широкого профиля. За годы работы в ДРСУ-184 он освоил не одну профессию: начинал дорожным рабочим, трудился слесарем, выучился на машиниста асфальтоукладчика и ловко управляет этой техникой. Еще на одной единице техники, закрепленной за ним, – новом тракторе «Беларус» перевозит грузы, а если подсоединяет патчер, то в тандеме с машинистом-патчеристом Виталием Гириковым с весны до поздней осени выполняет ямочные ремонты. Менять работу Сергей Иванович не планирует.

Практически вся его профессиональная жизнь связана с предприятием: на его глазах оно расширяется и развивается.

Наличие асфальтобетонного производства позволяет ДРСУ-184 не только обеспечивать собственные потребности в сырье, минимизировать транспортные расходы, но и реализовывать его дорожным предприятиям Рогачевского, Гомельского, Кормянского, Чечерского районов. Порядка 35 тыс. тонн асфальтобетона выпускает АБЗ ежегодно. На протяжении 27 лет руководит заводом Николай Гаврилин. Под его началом трудятся машинист смесителя асфальтобетонного Иван Лукашенко и электрогазосварщик Василий Веренков: первый отвечает за пульт управления, второй отслеживает приемку битума, мазута, смотрит за лентами. За смену они могут произвести до 500 тонн смеси, говорит Николай Гаврилин. Процесс ее изготовления – интересный, но требующий неукоснительного следования технологии. Щебень и отсев засыпаются в бункеры, идут по ленте на установку, нагреваются до 180 градусов, подаются по горячему элеватору на грохот, где распределяются на 4 фракции. При этом работники, словно повара на кухне, по заданному рецепту используют разные пропорции отсева и щебня. И таких рецептов несколько. Готовый асфальтобетон хранится, как в термосе, в изотермическом бункере на 70 тонн, откуда по готовности объектов отправляется к месту назначения. К слову, на АБЗ есть собственная лаборатория, что позволяет контролировать качество выпускаемой продукции как на месте, так и на разных участках по всему району.

Чтобы предприятие выполняло доведенные показатели, а работники получали достойную заработную плату, здесь стремятся не только в срок выполнить все запланированные работы, но и увеличить объемы. Позади крупные объекты текущего года: ремонт асфальтобетонного покрытия на участке дороги Буда-Кошелево – Пытьковка, устройство асфальтобетонного покрытия на участках Ивановка-Недойка-Еленец, Лозов-Церковье, подъезд к н.п. Радеево и ряд других. До конца года дорожники планируют заасфальтировать одну из улиц в аг. Коммунар, в ноябре – участок между Ивольском и Синичино протяженностью 2 км. Тем самым претворят в жизнь свою основную задачу – перевод гравийного покрытия в твердое.

Одна из бригад под началом старшего прораба Сергея Филипенко трудится в Романовичах Гомельского района и в эти дни. В новом районе с жилой застройкой наравне с коллегами наши дорожники работают на объекте: вдоль улицы устанавливают бортовой камень с последующей укладкой асфальта и обустройством боковых проездов. Задача Сергея Филипенко – организовать работы, подвезти материалы, контролировать качество. В составе бригады – машинист экскаватора Владимир Маханов, дорожные рабочие Александр Костко, Александр Максименко, Евгений Масляков, Валерий Ковалев, водители Дмитрий Лутенков и Сергей Ковалев.

Как отмечает Сергей Филипенко, каждый из них – профессионал в своем деле, поэтому уверен, что все работы на объекте будут завершены в срок. Стоит сказать, что Сергей Ковалев по итогам районного соревнования за 2024 год был признан лучшим работником транспортной отрасли, его имя занесено на районную Доску почета.

Безусловно, за всеми достижениями, показателями стоит ежедневный плодотворный труд каждого работника. Накануне Дня автомобилиста и дорожника на собрании коллектива заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев, заместитель генерального директора КПРСУП «Гомельоблдорстрой» Александр Куделько, директор ДРСУ-184 Алексей Авдашков поблагодарили коллектив за работу и вручили заслуженные награды.

Почетного звания «Ветеран труда КПРСУП «Гомельоблдорстрой» удостоен сторож Анатолий Андреенко. Почетной грамотой КПРСУП «Гомельоблдорстрой» за примерную работу, производственную инициативу, добросовестный труд награждены инженер по организации и нормированию труда Валентина Кирюша, дорожный рабочий Александр Костко; благодарность за добросовестный труд, проявление инициативы для достижения результата, активное участие в общественной жизни коллектива объявлена водителю погрузчика Константину Столярову.

Благодарность райисполкома за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днем автомобилиста и дорожника объявлена водителю автомобиля Сергею Картавенко.

Почетными грамотами ДРСУ-184 за добросовестный труд в дорожно-строительной отрасли, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие дорожной отрасли Буда-Кошелевского района награждены: ведущий инженер ПО Светлана Киреенко, механик участка Михаил Семченко, машинист экскаватора Владимир Маханов. За добросовестное отношение к работе, четкость в выполнении поставленных задач, надежность, профессионализм благодарностями ДРСУ-184 отмечен труд заместителя начальника отдела бухгалтерского учета Анны Лукомской, производителя работ Владимира Сивакова, водителей Василия Приходько и Сергея Бужанова, дорожного рабочего Игоря Карася.

За 60 лет многое изменилось в управлении, но главной задачей работников дорожной службы по-прежнему остается надлежащее содержание дорог, чтобы и жители района, и гости, проезжая по Будакошелевщине, чувствовали себя комфортно и в безопасности.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора

