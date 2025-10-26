Почему Беларусь делает ставку на молодежь, технологии и инновации.

СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Подготовка образованных, компетентных, ответственных специалистов —

стратегическое направление для экономики, основа прогресса и безопасности нашего государства. Мы вкладываем и будем вкладывать средства в развитие

перспективных технических направлений — робототехники, наноэлектроники, сложных самообучающихся систем и других областей науки. На открытии минского городского Центра технического творчества детей и молодежи, 20 октября 2025 года.

В Минске на месте бывшего автовокзала «Восточный» открыт Центр технического творчества детей и молодежи — и это история не только и не столько про то, чем занять подрастающее поколение. Акцент — на будущее страны и на инновации. Стране нужны инженеры! Неспроста старт работе центра дал Президент Александр Лукашенко. «Беларусь — одна из немногих стран, которые не просто обладают инновационными технологиями. Наши ученые создают эти инновационные технологии сами», — отметил Глава государства. Ставку на технологии и развитие высокотехнологического производства мы делаем целенаправленно, но для успешной работы необходимы компетентные, талантливые и заинтересованные молодые специалисты, готовить которых нужно еще со школы. И открывшийся Центр технического творчества — хорошее подспорье.

Работа на перспективу

«Процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни», — подчеркивает Александр Лукашенко. Глубоко понимая тренды современного мира, особенности выживания и развития в современной турбулентной обстановке, Беларусь не живет настоящим, а заглядывает в будущее. Государства, которые занимают достаточно серьезные позиции в тех или иных отраслях и направлениях, не скупятся на финансирование науки, образования, разработку и внедрение инноваций. Кадры, впрочем, решают все! Искать их, отбирать, а главное, готовить молодежь, которая будет вовлечена в нашу экономику и производство спустя годы и десятилетия, мы также начинаем уже сейчас. И это та самая «борьба за умы», которая ведется давно.

— Наша задача — не только найти и выявить этих детей, дать им возможность проявить себя, но и удержать их, сделать полноценными гражданами, патриотами, которые не только гордятся своей страной, но и чувствуют поддержку, — отмечает медиаэксперт Дмитрий Швайба. — Уверен, будем иметь в этом успех.

Дальше эта молодежь оказывается в наших технопарках, на предприятиях свободной экономической зоны, создает свои стартапы. А такие небольшие производства помогают нашим промышленным гигантам. И именно из такого и состоит современная экономика. Отрадно, что мы это понимаем и делаем все, чтобы создать подобную инновационную среду. Что касается «борьбы за умы», выстроены сложнейшие экономические и миграционные механизмы для переманивания талантливой молодежи. Для страны было бы катастрофой отстать или не участвовать в этой борьбе.

Мы показываем, что понимаем эти процессы и видим механизмы решения возникающих вопросов. Нужно рассчитывать на подрастающее поколение — смелое, дерзкое, вовлеченное. Уверен, что Центр технического творчества молодежи сыграет свою позитивную роль.

Элемент национальной безопасности

На вопрос конкуренции, переманивания талантов, борьбы за умы особое внимание обращает и эксперт Александр Тищенко. Прямо акцентирует: если для современных подростков открытие Центра технического творчества детей и молодежи — это знаковое событие, то для страны — элемент национальной безопасности.

— По сути, это национальные инвестиции в подрастающие поколения, — обозначает Александр Тищенко. — Действуем мы на опережение. Ученые и инженеры не берутся из воздуха, их надо растить и воспитывать с раннего возраста. И это то, чем потом будем гордиться, если сбережем эти таланты и не прозеваем их. За таким поколением уже давно ведется охота из-за рубежа. Растим их мы, а пользуются ими по итогу зачастую другие.

По нашим талантам особенно прицельно работают Запад и его фонды, используя гранты, программы, обучение в своих вузах, чтобы на стартовой позиции перепрограммировать их под себя. Этого допускать больше нельзя. Это даже хуже, чем разбазаривать золотовалютные резервы, потому что утраченный генофонд восстановить практически невозможно. Мы, открывая такие центры по всей стране, можно сказать, вступили в фазу активного возрождения. И это по-настоящему вселяет веру и надежду в будущее страны.

Стимул для молодых ученых

Еще одно важное преимущество Беларуси, которое может позволить нам стать целым хабом для инновационных разработок, — это наше уникальное географическое и геополитическое положение. Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич на этот фактор обращает особое внимание:

— С одной стороны, мы имеем избыток дешевой электроэнергии, которую производит Белорусская АЭС, что позволяет развивать энергоемкие технологии, для наших конкурентов типа Германии или Польши они обходятся по стоимости ресурсов в 4 -5 раз дороже. Во-вторых, сегодня у нас единая кооперационная политика с Российской Федерацией, то есть белорусские научные разработки, несмотря на санкции, введенные против нашей страны, будут востребованы на общем рынке Союзного государства.

Вспомнил парламентарий и принятый 1 апреля нынешнего года Указ №135, которым утверждены приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране на 2026 — 2030 годы:

— Его принятие позволяет сохранить наш кадровый научный потенциал, чтобы молодой специалист на всех этапах его подготовки — от олимпиадника до абитуриента, студента, а затем молодого ученого — видел конечную точку приложения своих усилий. Отдельно отмечено, что вырастает ответственность руководителя за целевое использование средств; не должно быть практики, когда с помощью государственного гранта закрываются смежные задачи по другим направлениям в рамках деятельности НИИ. Кроме того, приоритет отдается таким разработкам, которые находятся на стыке нескольких дисциплин и могут применяться в целом ряде отраслей. К примеру, искусственный интеллект может быть использован как для управления сельскохозяйственной техникой, так и на транспорте, и при решении задач, которыми занимается беспилотная авиация. То есть с учетом уже сформированного спроса на рынке будут распределяться денежные средства на те или иные разработки.

Наличие такой системы распределения средств позволит замотивировать всех, кто занимается наукой по призванию, и дать им достойный уровень оплаты труда вплоть до того периода, пока разработки будут апробированы и начнут приносить прибыль.

Прямая речь

Владимир Караник, председатель президиума Национальной академии наук:

— Не раз повторял, что в любой сфере важно обеспечить преемственность поколений, иметь сплав молодости и опыта. В белорусской науке сейчас сложилась уникальная ситуация: 29 процентов исследователей — это молодые ученые. То есть молодежь в науку пришла, а ветераны сохраняют свою работоспособность. Важно воспользоваться этим моментом и создать все условия, чтобы никто из начинающих трудиться на этом непростом поприще не разочаровался в своем выборе. Это позволит также компенсировать некоторый провал и нехватку ученых среднего возраста, который был обусловлен концом 1990-х — началом 2000-х, когда наука переживала не лучшие времена.

На уровне Главы государства обсуждается то, чтобы дать отраслевым и академическим ученым возможность более широко принимать участие в образовательном процессе, видеть потенциал молодежи и перехватывать будущих исследователей буквально с вузов. Отдельно отмечу конкурс для молодых ученых «100 молодых талантов Национальной академии наук». Это одно из направлений деятельности, касающееся государственной программы научных исследований, прежде всего фундаментальных. Но и прикладные работы могут также подаваться на этот конкурс. Мы создаем фундамент, опираясь на который, наши молодые ученые могут увидеть перспективы для дальнейшего профессионального роста именно в Беларуси, как того требуют Глава государства и современные реалии.

Молодость – период поисков и открытий

Руслан Вегера, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Современная экономика нуждается в постоянном развитии, которое напрямую связано с внедрением новых технологий и инновационных решений. Нельзя добиться успеха в этом направлении, не привлекая активное участие молодого поколения. Молодость – это период поисков и открытий, когда энергия и амбиции позволяют реализовывать самые смелые идеи. Именно молодые люди выступают главным стимулом для научно-технического прогресса, предлагая свежие подходы и нестандартные решения. В настоящее время ощущается нехватка специалистов в технических и инженерных областях, что делает эту проблему приоритетной задачей на государственном уровне.

Открытие Президентом Центра технического творчества детей и молодежи в Минске служит конкретным доказательством поддержки со стороны государства молодых талантов. Центр предоставит возможность детям и учащейся молодежи заниматься техническими проектами и пробудить интерес к инженерным профессиям, которые крайне важны для страны сегодня. И это не единичный пример: в республике создаются все условия для молодых людей, чтобы они могли заявить о себе, получить поддержку и внести свой вклад в ее развитие, предлагая инновационные решения и воплощая их в жизнь. Важно, чтобы молодежи было интересно учиться и работать в нашей стране.

Таланты надо развивать

Татьяна Хацулева, первый секретарь РК ОО «БРСМ»:

– Открытие Центра технического творчества для детей и молодежи по праву называют инвестициями в будущее. Новые ученые, разработчики, создатели передовых технологий сами не появятся, их нужно находить и растить, что и делают в Уваровичском центре детского творчества, на базе которого создан кружок «Юный техник». Воспитанники педагога дополнительного образования Олега Белоусова участвуют в районных и областных соревнованиях по метательным моделям планеров, республиканском конкурсе «ТехноЕлка». В гимназии г. Буда-Кошелево создан инженерно-технический центр. Ребята профильной инженерной группы посещают крупные промышленные предприятия Гомельской области, участвуют в слетах инженерных классов «Индустрия 4.0», научно-практических конференциях, профориентационных мероприятиях. Учреждение активно сотрудничает с высшими учебными заведениями Гомеля.

Молодежь района может сегодня реализовать свои идеи в различных конкурсах, проводимых под эгидой БРСМ. Взять, например, «100 идей для Беларуси». В 2023 году лучшей бизнес-идеей была признана идея жителя г. Буда-Кошелево Яна Гулевича, предложившего систему «YACARD» – смарт-карта» – виртуальную визитку, легкосчитываемую смартфонами. С этой новинкой Ян стал победителем международного конкурса «100 идей для СНГ». А в 2024 году на республиканском закрытии третьего трудового семестра он представил смарт-сеть для БРСМ Президенту Беларуси Александру Лукашенко.