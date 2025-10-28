Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил сегодня, что в ноябре Варшава будет готова открыть два пограничных перехода на границе с Беларусью: в Бобровниках и Кузнице. Об этом информирует издание Оnet.

Отмечается, что заявление прозвучало во время выступления Туска на Форуме Европейского союза по вопросам сплочения границ и развития в Белостоке.

«Мы все понимаем, что если нам удастся открыть эти два пункта пропуска, в Бобровниках и Кузнице, проблема, возникшая из-за закрытой границы, будет в значительной степени решена», — сказал премьер-министр Польши.

«Я поручил различным министерствам подготовить это решение, чтобы его можно было принять на этой неделе. Но у нас есть проблема на литовско-белорусской границе, — заявил Туск. — Литовцы закрыли свой единственный пограничный переход с Беларусью несколько десятков часов назад. Поэтому я ожидаю интенсивных переговоров с литовцами, чтобы не застать их врасплох».

«Если мы говорим, что можем открыть эти переходы, то это потому, что граница сейчас безопаснее, чем когда-либо», — добавил Дональд Туск.

belta.by