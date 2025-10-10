Представители сферы культуры района 12 октября отметят профессиональный праздник. Их труд – не просто профессия, это служение прекрасному, призвание, это дыхание самой жизни.

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова поблагодарила работников культуры за бережное хранение и приумножение наследия Будакошелевщины и вручила награды. Благодарности Главного управления культуры Гомельского облисполкома объявлены художественному руководителю ЦРДК Анастасии Дробышевской и мастеру народных художественных ремесел Гусевицкого центра ткачества Валентине Якутович.

Благодарность райисполкома за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение трудовых обязанностей, вклад в развитие библиотечного дела объявлена: библиотекарю Чеботовичской сельской библиотеки Валентине Ковалевой, библиотекарю отдела обслуживания и информации центральной районной библиотеки Наталье Кузиковой, библиотекарю Дуравичской сельской библиотеки Тамаре Сырцовой. За активное участие в районных культурно-массовых мероприятиях, сохранение и популяризацию хореографического искусства благодарственным письмом райисполкома поощрен образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелевской детской школы искусств.

Заведующий сектором культуры райисполкома Анна Матузко продолжила церемонию награждения. Грамотой сектора культуры райисполкома награждены: директор историко-культурного центра района Светлана Авсянникова за добросовестный плодотворный труд, профессионализм, большой личный вклад в сохранение историко-культурного наследия района; библиотекарь отдела комплектования, обработки, маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки Валентина Лебедева за качественную и эффективную работу по обеспечению библиотечных процессов в работе с книжным фондом; библиотекарь отдела обслуживания и информации центральной районной библиотеки Юлия Марченко за высокий профессионализм, творческий подход к обслуживанию детского читателя; библиотекарь Узовской сельской библиотеки Татьяна Былицкая за добросовестный труд, профессионализм в работе; библиотекарь Буда-Люшевской сельской библиотеки Валентина Климова за многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе; библиотекарь Уваровичской горпоселковой библиотеки Наталья Никитина за творческий подход в работе с читателями, внедрение инновационных идей в библиотечную практику.

Благодарность сектора культуры райисполкома объявлена: учителю по классу скрипки Радмиле Котик и учителю музыкально-теоретических дисциплин Анастасии Свириденко Уваровичской детской школы искусств за профессионализм, значительный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения, активное участие в культурной жизни района; художнику-оформителю историко-культурного центра района Христине Веремейчиковой за добросовестный труд, творческий подход к оформлению и созданию композиций; библиотекарю Потаповской сельской библиотеки Анне Казакевич за добросовестный труд, организацию досуга детей и подростков, активное участие в культурной жизни района; библиотекарю Николаевской сельской библиотеки Анастасии Тупиловой за добросовестный труд, творческий подход к проведению массовых мероприятий для населения; уборщику помещений центральной районной библиотеки Надежде Воловиковой за добросовестный труд, активную гражданскую позицию; начальнику отдела бухгалтерского учета и планирования учреждений культуры центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций района Виктории Новичковой за добросовестный труд, профессионализм и ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

На праздничном мероприятии чествовали и молодых специалистов, пополнивших ряды работников культуры района. Председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры Кристина Афанасенко поздравила творческую молодежь с новым этапом в жизни, пожелала успехов в работе и вручила символические сувениры.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко